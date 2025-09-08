Afrique: Football - U17 - La Tunisie programme cinq matchs amicaux avant le Mondial 2025 au Qatar

L'équipe nationale tunisienne de football des moins de 17 ans disputera cinq rencontres amicales en préparation de la Coupe du monde U17, prévue du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar.

La sélection débutera sa préparation demain, lundi, face au Burkina Faso au stade Boujemâa Kmiti de Béja, avant de se déplacer en Égypte pour affronter la sélection égyptienne à deux reprises, les 10 et 13 octobre.

Elle poursuivra ensuite son programme aux Émirats arabes unis, avec deux autres tests : contre l'Arabie saoudite le 25 octobre et le Chili le 28 du même mois, avant de s'envoler le 30 octobre pour Doha.

La Tunisie évoluera dans le groupe D du Mondial, aux côtés de l'Argentine, de la Belgique et des Fidji.