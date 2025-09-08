Ile Maurice: La Fédération mauricienne de cyclisme réclame la démission de la secrétaire générale et du président du Comité olympique mauricien

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) réclame la démission de la secrétaire générale et du président du Comité olympique mauricien (COM). C'est par voie d'un communiqué envoyé à la presse qu'elle a exprimé sa position hier. En cause, les informations inexactes fournies par le COM au sujet de l'attribution des bourses de la Solidarité Olympique (SO) pour les Jeux olympiques (JO) de Los Angeles 2028.

«Le COM a affirmé que la Solidarité Olympique avait attribué une bourse à Kimberley Le Court et a accusé la FMC d'avoir exercé des pressions sur l'athlète. Or, la réponse officielle de la Solidarité Olympique confirme qu'aucune bourse n'a encore été attribuée et que les candidatures sont toujours en cours d'évaluation», peut-on lire dans le communiqué.

Pour la FMC, cela a des conséquences préjudiciables pour les athlètes. Ces informations erronées ont eu pour effet de placer injustement Kimberley Le Court au centre d'une controverse, induire en erreur l'opinion publique et de discréditer injustement la FMC vis-à-vis de ses partenaires et de ses athlètes. De plus, Lucie Lagesse, jeune espoir du cyclisme mauricien, risque d'être privée d'un soutien crucial.

Face à la gravité de cette situation, la FMC réclame la démission immédiate de la secrétaire générale et du président du COM. La FMC se réserve aussi le droit d'entreprendre toutes démarches nécessaires afin de protéger ses athlètes et garantir la transparence.

En guise conclusion, la FMC réaffirme sa détermination à défendre et soutenir ses athlètes, préserver leur préparation et leur avenir et garantir que le sport mauricien ne soit plus fragilisé par des pratiques contraires à l'éthique.