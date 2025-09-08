Ile Maurice: Les banques mettent en garde et rappellent les bons réflexes

Les fraudes bancaires prennent des formes de plus en plus ingénieuses. Les banques intensifient ainsi leurs alertes auprès des consommateurs, notamment via les réseaux sociaux, pour les prévenir des arnaques circulant par WhatsApp, appels vidéo ou messages suspects. Les fraudeurs multiplient les stratagèmes pour obtenir des informations sensibles, qu'il s'agisse de messages alarmants, de faux liens vers des sites bancaires ou d'appels se faisant passer pour des agents de la banque.

ABSA Mauritius met en garde sur les réseaux sociaux contre les fraudeurs se faisant passer pour la banque. Elle précise qu'aucune information sensible - coordonnées bancaires, codes OTP, PIN ou numéro de carte - ne sera jamais demandée par téléphone, SMS ou WhatsApp. En cas de doute, il est recommandé de vérifier toute communication suspecte en contactant le centre d'appels de la banque, disponible 24h/24 et 7j/7.

De son côté, la Mauritius Commercial Bank (MCB) abonde dans le même sens, alertant également sur des tentatives de se faire passer pour la banque via WhatsApp. Elle souligne que ses codes confidentiels ne seront jamais sollicités par ces canaux et que toute communication légitime doit passer par le numéro officiel 202 6060. La banque insiste sur le rôle actif de chacun dans la protection de leurs informations et recommande de ne jamais les divulguer.

Pour sa part, la State Bank of Mauritius (SBM) relève dans son avis de sensibilisation que les messages annonçant un colis, une facture impayée ou un problème avec un compte bancaire ne constituent jamais une urgence réelle, mais sont des tentatives d'arnaque. Elle encourage les consommateurs à prendre le temps de vérifier les informations avant de cliquer sur un lien ou de partager des données personnelles, soulignant l'importance de la vigilance dans l'univers numérique actuel.

Les banques rappellent que leurs plateformes restent sécurisées. En cas de doute, il est recommandé de contacter directement la banque. La vigilance et la prudence demeurent essentielles pour protéger ses finances face à des fraudeurs de plus en plus inventifs. Il est également conseillé de partager ces consignes avec ses proches afin de renforcer leur sécurité face aux arnaques.