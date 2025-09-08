Egypte: Le pays vise une production de 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour d'ici cinq à six ans

Le Premier ministre, Moustafa Madbouli, a annoncé que l'Égypte ambitionne d'atteindre une production quotidienne de 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée pendant les cinq à six prochaines années, soulignant la volonté du pays de localiser cette industrie.

Madbouli a mis l'accent sur l'intérêt du gouvernement à élargir les efforts de dessalement de l'eau de mer à travers une coopération avec des entreprises chinoises spécialisées, lors de sa rencontre, le dimanche 31 août 2025, avec Qingyun Kong, présidente d'une société chinoise expérimentée dans ce domaine.

La rencontre a eu lieu en marge de la réunion élargie de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS Plus), organisée dans la ville chinoise de Tianjin.

Le Premier ministre a mis l'accent sur les besoins pressants de l'Égypte en matière de dessalement de l'eau de mer, en cherchant à développer sur place les industries liées aux composants des stations de dessalement.

Pour sa part, Mme Kong a exprimé l'intérêt de son entreprise à coopérer avec l'Égypte et a présenté un modèle chinois de station de dessalement, d'une capacité quotidienne de 10 000 mètres cubes, alimentée par les énergies renouvelables et extensible afin de répondre aux besoins croissants du pays.

Madbouli a conclu la réunion en proposant d'établir une communication directe entre les représentants de l'entreprise et les autorités égyptiennes concernées afin d'explorer les pistes de coopération conjointe dans ce secteur stratégique.

L'Égypte, qui dépend presque exclusivement du Nil pour ses besoins en eau douce, intensifie activement ses efforts en matière de dessalement afin de sécuriser des ressources hydriques durables et de faire face à la pénurie d'eau.

Alors que les besoins hydriques du pays s'élèvent à environ 114 milliards de mètres cubes par an, les ressources disponibles ne dépassent pas 60 milliards de mètres cubes.

L'actuel quota d'eau par habitant est d'environ 500 mètres cubes par an, soit moins de la moitié du seuil international de pauvreté hydrique.

Bien que l'eau dessalée ne soit pas encore largement utilisée pour la consommation potable, elle joue, avec l'eau traitée, un rôle crucial dans le soutien aux projets de développement, notamment dans l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement des villes côtières.

Le pays a adopté en 2017 une stratégie nationale de dessalement, dont la première phase visait une capacité de 1,3 million de mètres cubes par jour. La deuxième phase s'étend sur six plans quinquennaux jusqu'en 2050.

Selon le ministre du Logement, Cherif El-Cherbini, cette stratégie répond à l'augmentation de la demande en eau liée à la croissance démographique et vise à fournir des ressources alternatives pour mettre fin au transfert d'eau potable de surface vers plusieurs gouvernorats côtiers.

Elle a également pour objectif de répondre aux besoins hydriques liés au développement urbain.

L'Égypte exploite déjà environ 100 stations de dessalement, avec une capacité combinée de 1,2 million de mètres cubes par jour, selon une étude du Centre égyptien d'études stratégiques, citant des chiffres officiels du ministère du Logement.

Ces stations sont situées dans des gouvernorats côtiers clés comme Matrouh, Beheira, le Sud-Sinaï, la mer Rouge, Port-Saïd et Alexandrie.

La stratégie de dessalement cible 11 gouvernorats côtiers, où le transport de l'eau du Nil sur des centaines de kilomètres est jugé inefficace et coûteux, selon le ministre.

Les stations centralisées de dessalement sont désormais privilégiées afin d'optimiser l'utilisation des terres, de réduire les coûts de production et de limiter le transport de l'eau à un rayon de 50 kilomètres, afin de minimiser les pertes et de maximiser l'efficacité.