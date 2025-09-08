Afrique: Mondial 2026 - Le Nigeria relance la machine

Entré en jeu à la pause,Tolu Arokodare a eu besoin de cinq minutes pour délivrer le Nigeria face au Rwanda (1-0). Un but capital qui permet aux Super Eagles de rester dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Le calcul est simple : avec 10 points en six matchs, les Nigérians reviennent à portée de tir du Bénin (11) et gardent un match en moins que l'Afrique du Sud, solide leader du groupe C (16). Le Rwanda, lui, cale à 8 points.

Un premier acte verrouillé

Le scénario avait pourtant tout du piège. Les hommes d'Eric Chelle ont monopolisé le ballon, installé leur camp dans celui des Amavubi, mais sans trouver la faille. Le rideau rwandais a tenu bon, quitte à accumuler les cartons : Nshuti, Ntwari, Omborenga. Même Stanley Nwabali, côté nigérian, a été averti pour avoir voulu accélérer le jeu.

Il a suffi d'un ajustement à la pause. Arokodare, lancé à la place d'Onyeka, a apporté cette présence qui manquait dans la surface. Sur un ballon traînant, il a jailli (51e) pour tromper Kimenyi. Un but libérateur, le seul de l'après-midi.

Un finish contrôlé

Le Rwanda a bien tenté de réagir. Kwizera puis Biramahire sont entrés, mais les Super Eagles ont fermé la boutique. Dele-Bashiru, puis le tandem Osayi-Samuel - Troost-Ekong ont consolidé le bloc pour gérer les dernières minutes. Pas de panique, pas d'espace concédé, et un clean sheet qui échappait aux Nigérians depuis juin. Ce succès ne fait pas tout, mais il entretient l'espoir.

Avec deux matchs encore au programme et un joker de plus que ses rivaux directs, le Nigeria garde toutes ses chances. Le billet automatique du Groupe C se décidera en novembre, lors d'une ultime fenêtre internationale qui s'annonce suffocante.