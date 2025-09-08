Afrique: 'Désagréments' lors du match Sénégal-Soudan - La FSF présente ses excuses et promet d'améliorer son organisation

7 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté ses excuses après les "désagréments" notés lors du match Sénégal-Soudan, au stade Maître Abdoulaye Wade, concernant la billetterie, les accréditations et l'occupation des places, promettant de travailler à améliorer l'organisation pour les prochaines rencontres.

"Malgré cette réussite collective, nous sommes conscients des désagréments rencontrés par certains d'entre vous, notamment en ce qui concerne la billetterie, les accréditations et l'occupation de certains espaces par des personnes non-autorisées. Nous tenons à présenter nos sincères excuses pour ces incidents", écrit la cellule de communication de la FSF dans un communiqué, dimanche.

Vendredi, les Lions ont battu (2-0) les Crocodiles du Nil du Soudan en match comptant pour la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Plusieurs supporters n'ont pas pu accéder au stade Maître Abdoulaye Wade, faute de billets.

Des journalistes ont dénoncé la concurrence déloyale et l'accès dans la zone mixte d'influenceurs.

La FSF souligne que "le court laps de temps" entre la passation de service le 2 septembre et le match du 5 septembre 2025 a rendu "l'opérationnalisation complète du dispositif logistique complexe".

Elle rassure que l'exploitation des rapports des différentes commissions et instances permettra de tirer les enseignements nécessaires et de mettre en place des mesures correctives afin d'éviter la répétition de telles situations à l'avenir.

"Notre objectif est de garantir à chaque supporter une expérience parfaite et une organisation irréprochable pour les prochains matchs. Ensemble, nous continuerons à construire un football sénégalais à la hauteur de vos attentes" , promet la FSF.

