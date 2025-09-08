Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Nigeria bat le Rwanda et peut encore y croire

Vainqueur (1-0) du Rwanda lors de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde, le Nigeria est revenu à six points du leader du groupe C, l'Afrique du Sud. Cela tombe bien, lors de la huitième journée, le mardi 9 septembre, les Super Eagles se déplacent sur la pelouse des Bafana Bafana.

Le Nigeria s'est offert un dernier espoir dans la course à la Coupe du monde 2026 en s'imposant face au Rwanda ce samedi 6 septembre lors du dernier match de la sixième journée des éliminatoires. Les hommes d'Eric Chelle ont souffert face à de coriaces rwandais, mais ont réussi à décrocher les trois points qui les rapprochent du leader, l'Afrique du Sud, à six points, et derrière le deuxième Bénin, à un point. C'est un mince espoir, et le fil est très ténu à quatre jours d'aller à Bloemfontein défier les Sud-Africains qui peuvent définitivement les éliminer en cas de défaite.

Le Nigeria paye toujours son départ catastrophique dans ces éliminatoires avec trois points lors des quatre premières journées. Attendant la cinquième journée pour décrocher sa première victoire dans les qualifications.

Mais à l'heure de jouer contre la meilleure équipe du groupe C, les Super Eagles ne se sont pas montrés rassurants devant le Rwanda. Les hommes de Chelle ont longtemps dominé, mais ont longtemps buté sur une défense des Amavubi (Guêpes) et sur la réussite de leur gardien Fiacre Ntwari. Ce dernier n'a baissé pavillon qu'à la suite d'une action confuse et d'un cafouillage qui profite à Tolu Arokodare qui ouvre le score (51e).

Les Nigérians, qui avaient perdu leur attaquant vedette, Victor Osimhen, sorti sur blessure (35e), ont cruellement manqué de réalisme pour inscrire le deuxième but du break.

Le niveau sera tout autre mardi et le Nigeria, six fois mondialiste dans son histoire, devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher son billet pour les Amériques.

