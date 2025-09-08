Algérie: Le Premier ministre par intérim préside une cérémonie en l'honneur des représentants de la communauté nationale participant à l'IATF

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé, samedi à Alger, une cérémonie en l'honneur des représentants de la communauté nationale établie à l'étranger participant à la Journée des diasporas africaines, organisée dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

Lors de cette cérémonie, qui a vu la participation de plusieurs membres du Gouvernement et de responsables d'instances nationales, le Premier ministre par intérim a rappelé "l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la participation active des membres de la communauté nationale à cette 4e édition de l'IATF, notamment à travers la Journée des diasporas africaines, qui est la deuxième initiative du genre au niveau de notre continent".

A cette occasion, M. Ghrieb a salué la "précieuse contribution" de la communauté nationale au succès de cette journée, à travers la "participation notable" de ses membres, soulignant que cette reconnaissance "ne relève pas de la complaisance, mais repose sur une évaluation objective fondée sur plusieurs considérations".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi ces considérations, précise le Premier ministre par intérim, figure "la participation active" des membres de la diaspora aux différents panels de discussion organisés dans le cadre de cette journée. Une participation de qualité qui a, a-t-il dit, "enrichi et rehaussé la teneur des débats".

Il a également évoqué "l'apport de la communauté algérienne à travers le partage de précieuses informations avec leurs frères africains sur les expériences réussies menées par des membres de la diaspora dans divers domaines, notamment économique".

Ces débats ont mis en lumière de nombreux projets initiés et concrétisés par des compétences algériennes dans leur mère patrie, notamment les start-up, dont "plus de 15% ont été créées grâce au savoir-faire de nos compatriotes établis à l'étranger", a-t-il souligné.

M. Ghrieb a aussi mis en avant "la présence significative et diversifiée" de la diaspora algérienne à cet événement, qui a rassemblé des représentants de différentes catégories socioprofessionnelles venus des quatre coins du monde. Une présence qui illustre, a-t-il dit, "l'attention particulière que les hautes autorités du pays accordent à leurs concitoyens établis à l'étranger".

Cela "témoigne, une fois de plus, de votre attachement indéfectible à votre mère patrie, une spécificité transmise de génération en génération, traduisant la solidité de ce lien enraciné dans l'histoire", a dit le Premier ministre par intérim à l'adresse des membres de la diaspora, rappelant, sans ce sens, "le rôle décisif" et "les sacrifices incommensurables" des aïeux dans la lutte pour l'indépendance.

"L'organisation par l'Algérie d'une journée des diasporas africaines ne découle pas seulement de ses traditions ancestrales, qui placent la promotion de l'action africaine commune et l'intégration continentale au coeur des priorités de sa diplomatie, mais procède aussi de l'intérêt accordé par l'Etat à la communauté nationale à l'étranger", a-t-il expliqué.

Il a, par là même, rappelé que l'attention particulière portée à la communauté nationale à l'étranger "participe de la volonté forte du président de la République dans le cadre de la vision ambitieuse dont il a tracé les contours au profit de cette partie intégrante de la nation", à laquelle il a consacré l'un de ses 54 engagements envers le peuple algérien, à savoir le 51e engagement (Protection de la communauté nationale à l'étranger et promotion de la participation de la diaspora au renouveau national), qui a donné lieu à la création d'un poste de secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale à l'étranger.

Se félicitant de la présence de membres de la communauté de divers horizons venus d'une trentaine de pays, le Premier ministre par intérim a estimé que cela "reflète l'intérêt porté par l'Etat à notre communauté à l'étranger, sous la direction éclairée du président de la République, dans les différents domaines qui intéressent notre communauté et à tous les niveaux".

A ce titre, il a évoqué la Constitution de 2020, qui a "expressément consacré la place de la diaspora dans le tissu social, historique et institutionnel de l'Etat algérien", ainsi que "les décisions importantes et les mesures concrètes qui en ont découlé, visant à améliorer la qualité des services consulaires, à assurer la protection nécessaire à nos concitoyens et à mettre en place différents mécanismes pour répondre à leurs préoccupations et les accompagner afin qu'ils contribuent au processus de renouveau économique".

Réaffirmant "le grand intérêt porté par les hautes autorités du pays aux membres de la communauté" et "la détermination de l'Etat à veiller à faire respecter les citoyens algériens et à préserver leurs intérêts et leurs droits partout où ils se trouvent", le Premier ministre par intérim a rappelé que le président de la République avait souligné, lors de ses rencontres avec des membres de la communauté à l'occasion de ses visites officielles à l'étranger, que "nos représentations diplomatiques et consulaires sont mobilisées au service de nos ressortissants, car la dignité des citoyens algériens à l'étranger, qui fait partie intégrante de la dignité de l'Algérie, doit toujours être préservée et protégée".

M. Ghrieb a, par ailleurs, souligné "la volonté qui anime tout un chacun de poursuivre, de concert avec l'ensemble des partenaires, l'élargissement des acquis réalisés au profit des enfants de la communauté nationale au cours des dernières années dans divers domaines".