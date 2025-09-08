Algérie: Le président du Mozambique visite Djamaâ El-Djazaïr

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, s'est rendu, samedi après-midi, à Djamaâ El-Djazaïr, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Algérie, en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

Le président du Mozambique a été accueilli par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini.

A cette occasion, le président de la République du Mozambique a reçu des explications exhaustives sur Djamaâ El-Djazaïr et ses différentes structures, se disant heureux de visiter cet édifice.

Après avoir salué "la portée symbolique du message civilisationnel" de Djamaâ El-Djazaïr, il a signé son Livre d'or.

