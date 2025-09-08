Afrique: IATF 2025 - Examen du renforcement de la coopération commerciale entre l'Algérie et plusieurs pays participants

ALGER — Des discussions sur les voies et moyens de renforcer la coopération commerciale et d'élargir les partenariats économiques entre l'Algérie et nombre de pays participants à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), (4-10 septembre) se sont tenues, samedi à Alger, en vue d'accroître les échanges commerciaux et de diversifier les domaines de coopération.

Dans ce cadre, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni a reçu, au siège du ministère, la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Mint Ahmednah, avec laquelle il a passé en revue les perspectives de coopération bilatérale en matière de commerce intérieur et la mise en oeuvre des mémorandums d'entente signés entre les deux pays, notamment dans les secteurs de la numérisation, du registre du commerce, du contrôle du marché et de la protection du consommateur, selon un communiqué du ministère.

La rencontre a également permis de mettre en avant le rôle des foires économiques en tant qu'espaces pratiques de mise en relation des opérateurs économiques et d'élargissement des opportunités d'échanges commerciaux, contribuant ainsi à la promotion des échanges tant au niveau bilatéral qu'africain, ajoute la même source.

Par ailleurs, M. Zitouni a reçu le ministre du Commerce et de l'Industrie de la République fédérale de Somalie. Les deux responsables ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale, au service des intérêts des deux peuples frères.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de développer les partenariats et d'échanger les expériences et expertises, en vue de promouvoir les échanges commerciaux et de consolider les liens économiques.

De son côté, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, au Palais des expositions à Alger, le ministre sud-africain du Commerce et de l'Industrie, Parks Tau.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et de la volonté des deux pays de développer les partenariats entre opérateurs économiques, afin d'élargir les échanges et à promouvoir la coopération bilatérale et continentale.