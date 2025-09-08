Tunisie: Tourisme à Jendouba - De nouveaux projets pour booster la région

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le délégué régional au tourisme de Jendouba, Issa Marouani, a annoncé que 818 636 visiteurs ont franchi les trois postes frontaliers de la région entre le 1er janvier et le 28 août 2025.

Cette affluence a dynamisé le secteur touristique dans les zones de Tabarka et Aïn Draham et stimulé l'activité économique, notamment dans l'artisanat et le transport touristique.

Le marché intérieur occupe la première place en nombre de visiteurs et de nuitées (68 %), suivi par le marché algérien, puis le marché polonais, avec 1 989 touristes polonais.

Plusieurs projets touristiques sont en cours, dont un hôtel 5 étoiles prévu pour la fin de l'année, afin d'augmenter la capacité d'accueil dans la région. Le projet de la Côte Marjane à Tabarka, en phase d'études, s'étendra sur 140 hectares et comprendra un pôle de santé, un pôle commercial, un pôle touristique, un pôle de loisirs et un village écologique.

Dans le cadre du plan de développement 2026-2030, trois nouveaux hôtels de catégories 5 et 4 étoiles sont également programmés dans la région.

