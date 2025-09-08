Afrique: CCIT - Mission d'hommes d'affaires du 20 au 23 octobre à Varsovie

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT) organise une mission d'hommes d'affaires tunisiens, du 20 au 23 octobre 2025, à Varsovie(Pologne).

Cette mission est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Varsovie et bénéficie du soutien de l'Ambassade de Tunisie en Pologne vise à consolider le partenariat et à développer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Pologne, à fait savoir la CCIT.

Elle permettra aux opérateurs économiques tunisiens de rencontrer directement leurs homologues polonais et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires.

Au programme figure l'organisation des conférences thématiques, des rencontres bilatérales(B2B) ciblées, des séances de networking et des visites de sites et d'entreprises polonaises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De plus, cette mission sera marquée par l'organisation du forum d'affaires polono-tunisien, qui constituera une plateforme stratégique pour développer de nouveaux partenariats et consolider les relations économiques bilatérales.

À cette occasion, des représentants d'organismes, d'institutions et d'entreprises des deux pays se réuniront.

En particulier, les rencontres mettront en avant différents secteurs, à savoir l' agroalimentaire, les énergies renouvelables, les TIC et les services.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.