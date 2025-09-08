Tunisie: Hommage à l'art contemporain tunisien dans l'exposition Big moments au Centre national d'art vivant

L'exposition de groupe « Big moments » composée de grands formats choisis se tient du 6 au 20 septembre 2025 à la Maison des Arts du Belvédère (Centre national d'art vivant-CNAV). Organisé avec l'Association d'Art Contemporain Tunisien « Art Cot » sous le patronage du ministère des affaires culturelles, ce rendez-vous réunit 27 artistes pour proposer un voyage stylistique qui témoigne de la richesse des créations plastiques de l'art contemporain tunisien et constitue un mélange entre figuration narrative et abstraction intuitive.

La première oeuvre que l'on découvre, dès l'entrée dans cet espace, est cette de Kaouther Kassou Jallezi (Kassou) « ça ne tient qu'à un fil « , de l'acrylique sur toile (200x 280 cm), est un hommage au féminin tout en couleurs et de dentelle blanche brodé en trompe-l'oeil. L'artiste plasticienne dépeint cinq femmes marquées par l'opulence de la couleur et enrobées de suave sensualité. Cette œuvre témoigne du foisonnement de l'imaginaire dans une œuvre figurative marquant le regard du spectateur de douceur et de volupté.

Avec son oeuvre, « Au fil de l'aube » (150x150 cm), Emna Masmoudi utilise une technique alliant acrylique, tissu et collage pour incarner une vision spirituelle et mystique entre l'aube et la naissance du jour marquée par les fils électriques qui structurent l'espace.

A la recherche de l'intériorité avec l'espace marqué de tons ocres dont l'orange et le violet « avec cette notion de route inondée de lumière et de couleurs entre ciel et terre », son oeuvre est marquée par une influence impressionniste, « une métaphore de l'espace et de la résilience, une exploration intérieure à la recherche dans spiritualité à travers la couleur et les nuances » dit-elle à l'agence TAP.

Emna Mnaouar dépeint « Fauna numéro 5 » , une huile sur toile (150x150 cm) où l'artiste se focalise sur le mouvement et le déplacement de la couleur. Ce sont des « couches successives par un travail de soustraction qui permet de mettre toutes les couleurs ensemble » explique-t-elle, rappelant qu'elle mélange seule ses poudres pour obtenir des couleurs uniques. Fauna numéro 5, est le fruit d'une série de 12 œuvres sur laquelle travaille l'artiste.

Appelée ainsi en référence aux oiseaux dit-elle qui n'aime pas nommer ses oeuvres car chacun peut l'interpréter à sa manière tient-elle à souligner.

Cette exposition réunit Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed, Baker Ben Frej, Wissem Ben Hassine, Walid Ben Lakhal, Mohamed Chalbi, Emnna Gargouri Largueche, Hatem Gharbi, Bessma Haddoui, Kaouther Jallezi Ben Ayed, Abderrazak Khechine, Ilhem Larbi Zarrouk, Feryel Lakhdhar, Mongi Mâatoug, Souad Mahbouli, Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Asma M'naouar, Ilhem Sbali, Hichem Seltene, Leila Sehili, Tarek Souissi, Naji Thabti, Nadia Zaouari et Walid Zaouri.

Chaque oeuvre est un cheminement personnel en quête d'émotion et une forme d'expression libre et ou inspirée, un reflet de l'imaginaire ou bien du réel, ou des deux combinés, dans des créations artistiques qui expriment, le temps d'une exposition, une partie de l'art contemporain tunisien dans ses formes qui dépassent le cadre classique et basique vers un voyage sensoriel intérieur dans une diversité stylistique omniprésente.