Tunisie: Des pluies record, mais les barrages restent loin de leur capacité

Le stock d'eau des barrages tunisiens s'élève actuellement à 701 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 29,6 %. Ce niveau représente une augmentation de 155 millions de mètres cubes par rapport au 5 septembre 2024 et de 56 millions de mètres cubes par rapport à la moyenne des trois dernières années.

Selon l'expert en agriculture Anis Ben Rayana les barrages du nord affichent un taux de remplissage de 34,8 %.

Intervenant sur Express Fm, il a ajouté que les apports des barrages pour la saison 2024-2025 sont estimés à 982 millions de mètres cubes, soit 54,1 % des moyennes annuelles, évaluées à 1,813 milliard de mètres cubes. Au cours des dix dernières années, les apports avaient atteint 136 % des moyennes en 2018-2019, environ 54 % pendant trois saisons, et moins de 50 % le reste du temps.