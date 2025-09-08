Tunisie: Céréales - L'Office autorise le troc de semences jusqu'au 31 décembre 2025

7 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Office des Céréales a annoncé, dimanche, que les agriculteurs peuvent adopter la pratique du troc des semences de céréales certifiées de blé dur et blé tendre, contre des semences des blés dur et blé tendre issues de la récolte de 2025, jusqu'au 31 décembre 2025.

Et de préciser dans un communiqué, que cette décision s'inscrit dans le cadre du décret n° 344 de 2025 en date du 11 juillet 2025. A cet effet, les producteurs de céréales peuvent livrer leurs quantités de blé dur ou de blé tendre de la récolte 2025, aux centres de collecte où ils vont s'approvisionner en semences certifiées.

Ces quantités seront acceptées et leur valeur sera déterminée conformément à la circulaire sur les prix des céréales à la production pour la campagne de collecte 2025 et aux procédures d'acceptation et de paiement des céréales pour la saison 2025, selon le décret de l'Office des céréales.

Et d'indiquer que les producteurs bénéficieront d'une prime de livraison rapide dans la limite de la valeur totale des quantités fournies, laquelle sera utilisée pour l'achat des semences certifiées.

A noter qu'il est possible d'échanger du blé dur contre des semences de blé tendre, ainsi que du blé tendre contre des semences de blé dur.

Au 4 août 20025, les quantités de céréales recueillies dans les centres de collecte ont atteint 11,823 millions de quintaux, d'après les données publiées par l'Office des Céréales.

Les quantités collectées se répartissent à raison de 96% (11,115 millions de quintaux) de céréales destinées à la consommation et de 4% (708 mille quintaux) de semences sélectionnées.

Lire l'article original sur La Presse.

