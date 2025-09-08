Afrique du Nord: La Tunisie et l'Algérie, un tandem pour l'Afrique de demain

L'actualité économique met en lumière la rencontre entre le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations et son homologue algérien. À Alger, les deux responsables ont affiché une volonté commune : dépasser les obstacles persistants dans la circulation des marchandises et jeter les bases d'une intégration économique bilatérale durable. L'objectif est clair : hisser les échanges tuniso-algériens à la hauteur de l'histoire qui unit les deux peuples, tout en ouvrant conjointement la voie vers les marchés africains.

Ce rendez-vous ministériel, en marge de la 4e Foire commerciale intra-africaine (Iatf 2025), s'inscrit dans une dynamique plus large, incarnée par le discours du Président Kaïs Saïed à l'ouverture de l'événement.

Dans une intervention vibrante, le Chef de l'État a rappelé que l'Afrique ne pouvait s'émanciper qu'en reprenant la maîtrise de ses richesses et en bâtissant un projet pensé par ses propres peuples. Plus qu'un plaidoyer politique, il s'agit d'une feuille de route ambitieuse : la souveraineté économique, la dignité et la justice comme piliers d'un nouvel ordre africain.

Le parallélisme est frappant. Tandis que les ministres du Commerce planifient les mécanismes concrets pour fluidifier les échanges tuniso-algériens, le Président Saïed pose le cadre philosophique et historique d'une Afrique affranchie des dépendances extérieures. Le dialogue économique s'ancre ainsi dans une vision politique : transformer la complémentarité tuniso-algérienne en un tremplin vers l'intégration continentale.

La présence tunisienne à l'Iatf 2025 en est une illustration tangible. Vingt-quatre entreprises, des artisans aux startups, exposent le savoir-faire national dans des secteurs aussi variés que le textile, le cuir, les cosmétiques ou les composants automobiles. Cette vitrine témoigne d'une Tunisie qui croit en son rôle moteur dans l'Afrique émergente. L'Algérie, de son côté, met en avant des projets structurants - du gazoduc transsaharien aux infrastructures de transport - indispensables pour donner corps à l'intégration économique.

Ainsi, la Tunisie et l'Algérie, liées par une fraternité indéfectible, ont la capacité de faire bien plus que renforcer leurs échanges : elles peuvent devenir le noyau dur d'un espace économique maghrébo-africain.

Le temps est venu de dépasser les obstacles bureaucratiques et les lenteurs administratives pour entrer dans l'ère de la complémentarité réelle. Car, comme l'a rappelé Kaïs Saïed à Alger, l'Afrique n'a pas besoin d'un simple projet sectoriel mais d'un projet de civilisation. Et ce projet commence ici, au Maghreb, avec deux pays voisins qui choisissent de marcher ensemble vers l'avenir.