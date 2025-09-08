Algérie: Hidaoui reçoit le célèbre mounchid Maher Zain avant son concert à Alger

6 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a reçu le Mounchid de renommée mondiale, Maher Zain, venu à Alger pour animer vendredi un concert artistique à la coupole, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui echarif, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, M. Hidaoui a mis en exergue le rôle de "l'art engagé dans la promotion des valeurs nobles et la diffusion du message de paix et d'amour, notamment auprès des jeunes", soulignant, à cette occasion, que la célébration du Mawlid Ennabaoui echarif, constitue une "occasion renouvelée pour renforcer les liens spirituels et culturels dans notre société".

La présence de noms artistiques porteurs d'un message noble comme Maher Zain est "une source d'inspiration pour la jeunesse, car il incarne un modèle d'art engagé alliant authenticité et modernité", a-t-il dit.

Pour sa part, Maher Zain a exprimé son "immense joie d'être à Alger en cette chère occasion", soulignant "la profondeur des liens fraternels et culturels entre les peuples algérien et libanais".

