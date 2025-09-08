Afrique: Qualifications Mondial 2026 (groupe F) - Les Éléphants battent les Hirondelles et retrouvent la première place

La Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel. Le vendredi 5 septembre 2025, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face au Burundi grâce à une tête de Vakoun Bayo dès la 3e minute, sur un centre de Simon Adingra au second poteau.

Les Hirondelles n'ont pas fait le printemps dans le jardin des Éléphants. Dominateurs, les Ivoiriens ont tenté 14 tirs dont 5 cadrés contre aucune tentative pour leurs adversaires.

Avec 61 % de possession, une défense solide menée par Ndicka et Kossounou, et un public nombreux (35 000 spectateurs), la victoire aurait pu être plus large sans les arrêts décisifs du gardien burundais Jonathan Nahimana, particulièrement déterminant entre la 78e et la 80e minute (trois parades).

Tops et Flops

Côté satisfactions : Vakoun Bayo, Amad Diallo, Simon Adingra et Luc Zogbé.

Côté déceptions : Ibrahim Sangaré et Seko Fofana, trop imprécis. L'arbitrage de Mme Karboubi Boucha (Maroc) a également fait grincer des dents, avec deux cartons jugés sévères infligés à Kessié et Amad, tandis que certaines fautes flagrantes des Burundais sont restées impunies.

Les Éléphants en patrons

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire reprend la tête du groupe F avec 19 points, 15 buts inscrits et toujours aucun encaissé dans ces éliminatoires du Mondial. Dans l'autre rencontre, la Gambie a battu le Kenya (3-1).

Prochain rendez-vous pour les hommes d'Emerse Faé, le mardi 9 septembre 2025, à Franceville, face au Gabon, pour un choc au sommet (coup d'envoi à 19 h Gmt).

Une victoire contre les Panthères placerait les Éléphants sur la voie royale de la qualification, à moins de deux matchs de la fin.