Avec pour thème « Au-delà des frontières : renforcer la coopération régionale pour combattre la fièvre de Lassa et les maladies infectieuses émergentes », la 2e conférence internationale de la Cedeao sur la fièvre de Lassa (Elfic) se tiendra du 8 au 11 septembre 2025, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Considérée comme une menace sérieuse pour la santé publique, la fièvre de Lassa est une maladie grave. Le virus peut affecter plusieurs organes, notamment le foie, la rate et les reins. Cette pathologie est une fièvre hémorragique virale endémique dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, associée à une forte morbidité et mortalité.

L'absence de vaccin et de traitement antiviral approuvé entraîne de lourdes conséquences socio-économiques, en particulier pour les communautés rurales et défavorisées. D'où l'organisation d'Elfic 2025, qui favorisera le dialogue entre scientifiques, décideurs et communautés afin de transformer les résultats de la recherche en actions concrètes.

Initiée par l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas), en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux, la conférence constituera une plateforme d'échange sur les dernières avancées scientifiques, les stratégies innovantes de contrôle ainsi que les approches collaboratives en matière de prévention, de diagnostic et de traitement de la fièvre de Lassa.

La rencontre s'ouvrira par une cérémonie inaugurale présidée par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé. Elle sera marquée par des allocutions, des panels de haut niveau et des ateliers techniques portant notamment sur les progrès dans le développement des vaccins et des outils de diagnostic ; l'engagement communautaire et les stratégies de préparation ; la surveillance, la riposte aux épidémies et la coopération transfrontalière ; les cadres politiques pour un contrôle durable et l'élimination de la maladie.

Un dialogue ministériel de haut niveau est également prévu. Il sera coprésidé par le directeur général de l'Ooas, Dr Melchior Athanase J. C. Aïssi ; le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Nigeria, Pr Muhammad Ali Pate, et le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba.

Le programme comprendra aussi des expositions mettant en avant les innovations des institutions de recherche, des Ong et des partenaires du secteur privé, ainsi que des sessions de réseautage destinées à renforcer la coopération régionale et internationale.