Cote d'Ivoire: Abus de confiance - Un livreur condamné pour le vol de perruques

5 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

S.K., livreur à Abidjan, a été condamné à trois mois de prison ferme pour n'avoir pas livré une marchandise composée de perruques (des mèches humaines).

Selon les faits rapportés devant le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, le lundi 1er septembre 2025, S.K. avait fait toutes ses livraisons du jour. Avant de rentrer, il est allé récupérer le colis de sa patronne, mais, se faisant tard, il a décidé de regagner directement son domicile à Marcory.

Deux jours plus tard, il s'est présenté chez sa patronne à Bingerville pour lui annoncer la mauvaise nouvelle : « Dans ma course pour vous remettre vos colis, je me suis aperçu que les cartons n'étaient plus sur la moto. Je suis retourné sur les lieux, mais je n'ai rien retrouvé. Des témoins m'ont dit avoir essayé de m'interpeller, sans succès. »

Pour la patronne, cette version des faits n'était qu'un mensonge fabriqué de toutes pièces. Selon elle, le livreur devait impérativement livrer la marchandise le même jour et l'informer en cas de problème. Elle affirme avoir tenté de le joindre, en vain.

Après les auditions, le juge a condamné S.K. pour abus de confiance portant sur des perruques. Comme dommages et intérêts, il devra verser à sa patronne la somme de 1 019 540 Fcfa, correspondant à la valeur de la marchandise.

