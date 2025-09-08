Cote d'Ivoire: Tournoi qualificatif Ldc CAF Ufoa-B - Les fleurs Mimosas qualifiées pour la phase finale

Au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, ce vendredi 5 septembre 2025, les fleurs mimosas ont choisi la bonne saison pour éclore : elles se sont ouvertes au bout du suspense et des tirs au but (8-7), offrant à la Côte d'Ivoire sa toute première qualification pour la phase finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (Caf).

Il fallait être aux pieds de la Basilique, ce vendredi soir, pour voir les fleurs mimosas briller. Elles ont fleuri au bon moment. Les jaune et noire n'ont pas seulement embelli la pelouse de Yamoussoukro, elles y ont planté un exploit.

Face aux redoutables Bayelsa Queens du Nigeria, les filles de Traoré Siaka dit Gigi ont démarré tambour battant : but express de Diallo Ami à la 4e minute, avant d'être refroidies treize minutes plus tard par l'égalisation d'Emem.

La suite ? Une véritable bataille de nerfs. Et quand la loterie des tirs au but s'est invitée, ce sont les coéquipières de Ouédraogo Habibou qui ont gardé les mains les plus fermes. Score final : 1-1, puis 8-7 au terme d'un suspense étouffant.

Avec ce succès, l'Asec Mimosas entre dans l'histoire en devenant le premier club féminin ivoirien à atteindre la phase finale de la Ligue des championnes de la Caf, là où l'Atletico Fc et l'Inter d'Abidjan avaient trébuché en 2023 et 2024. Une belle opération pour cette équipe féminine de l'Asec, formée il y a moins de quatre ans.

La 5e édition de la compétition est prévue du 8 au 23 novembre 2025, dans un pays qui sera bientôt désigné. Elle réunira huit clubs issus des différentes zones, dont le tenant du titre, le TP Mazembe. Et si l'Asec a su démontrer qu'elle avait la main verte pour faire éclore son rêve, reste désormais à savoir si les Mimosas pourront faire faner les grandes puissances du continent.