Cote d'Ivoire: 6e étape du Tour du pays /Marcel Dié (chef de service au PAA) - 'Nous voulons contribuer au rayonnement du cyclisme ivoirien'

interview

De retour sur le Tour de Côte d'Ivoire après 2008, le Port autonome d'Abidjan (Paa), représenté par Marcel Dié, chef de service, a réaffirmé son soutien à la Fédération ivoirienne de cyclisme (Fic). À travers ce partenariat, l'institution portuaire entend promouvoir les valeurs d'excellence, de cohésion et contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire.

Pourquoi avez-vous décidé d'associer votre image à ce Tour cycliste ?

Nous sommes ici au nom du Port autonome d'Abidjan, car notre directeur général a tenu à accompagner la Fédération ivoirienne de cyclisme. En tant qu'entreprise citoyenne, le port ne pouvait pas rester en marge d'un événement aussi important pour notre pays. L'autorité portuaire, engagée et soucieuse de soutenir le développement du sport, a donc naturellement décidé d'apporter son appui aux Éléphants cyclistes. Nous soutenons déjà plusieurs disciplines sportives, et dans ce cas précis, le directeur général a souhaité accompagner la fédération afin de faire rayonner le cyclisme ivoirien.

C'est votre première participation au Tour. Vous avez été très dynamique. Quel est le secret ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réalité, ce n'est pas notre première participation. Déjà en 2008, le Port autonome d'Abidjan avait soutenu la Fic lors du Tour de la paix. Après une période de pause due à certaines difficultés, nous avons jugé important, dès la reprise, de renouveler notre engagement. Il s'agit d'une continuité dans notre volonté d'accompagner et de soutenir le sport ivoirien.

Comment envisagez-vous la suite de cette collaboration ?

Cette édition a été un véritable succès. L'engouement populaire, la qualité de l'organisation et la performance des athlètes ont été remarquables. Je peux donc vous assurer que nous serons toujours prêts à soutenir la fédération. Le directeur général, engagé dans la promotion des activités sportives, demeure déterminé à accompagner toute initiative contribuant à valoriser l'image de notre pays, comme le fait brillamment la Fédération ivoirienne de cyclisme.