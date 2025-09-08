Afrique: Mondial 2026 - Les Lions de l'Atlas verront les Amériques, la Mauritanie brille, le Sénégal et l'Égypte confirment

Pour l'inauguration du stade Moulay Abdellah à Rabat, le Maroc a offert un spectacle total en écrasant le Niger 5-0 et en validant son billet pour la Coupe du Monde 2026. L'Égypte et le Sénégal ont également assuré l'essentiel face à l'Éthiopie et au Soudan, tandis que la Mauritanie a dominé le Togo (2-0) mais reste hors course pour les deux premières places du groupe.

Maroc 5-0 Niger

Buteurs : Ismael Saibari (29', 38'), Ayoub El Kaabi (51'), Hamza Igamane (69') et Azzedine Ounahi (84')

Le Maroc a inauguré de la plus belle des manières le stade Moulay Abdellah rénové à Rabat. Dans une ambiance exceptionnelle marquée par un show lumineux et une ferveur populaire, les Lions de l'Atlas ont déroulé face au Niger, validant dans la foulée leur billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rapidement réduits à dix après l'expulsion d'Abdoul-Latif Goumey (26'), les Nigériens ont subi la vague offensive marocaine. Ismael Saibari a ouvert le score sur un centre d'Eliesse Ben Seghir (29') puis a doublé la mise sur une passe décisive d'Achraf Hakimi (38'). Au retour des vestiaires, Ayoub El Kaabi a inscrit son quatrième but des qualifications (51'), avant que Hamza Igamane, sur son premier ballon, et Azzedine Ounahi ne parachèvent le festival (69', 84').

Égypte 2-0 Éthiopie

Buteurs : Mohamed Salah (41' sp), Omar Marmoush (45'+2 sp)

Sous pression avant cette rencontre, l'Égypte a parfaitement répondu face à l'Éthiopie au Caire. Dominateurs dans le jeu, les Pharaons ont fait la différence juste avant la pause grâce à deux penalties transformés par Mohamed Salah et Omar Marmoush.

En seconde période, les hommes de Rui Vitória ont géré leur avantage, contrôlant les assauts éthiopiens. Avec ce succès, l'Égypte conserve cinq points d'avance sur le Burkina Faso à trois journées de la fin et se rapproche de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Sénégal 2-0 Soudan

Buteurs : Kalidou Koulibaly (13'), Pape Matar Sarr (42')

Le Sénégal a signé un succès convaincant face au Soudan pour rester au contact de la RD Congo en tête du groupe. Les Lions de la Teranga ont rapidement concrétisé leur domination : Kalidou Koulibaly a profité d'une sortie manquée du gardien soudanais Mohamed Alnour pour ouvrir le score (13'). Juste avant la pause, Pape Matar Sarr a doublé la mise d'un superbe enchaînement technique dans la surface (42').

En seconde période, le Sénégal a touché la transversale mais a assuré l'essentiel. Les champions d'Afrique retrouveront la RD Congo le 9 septembre pour un duel décisif au sommet.

Mauritanie 2-0 Togo

Buteurs : Papa Ndiaga Yade (13'), Aly Abeid (68')

La Mauritanie a dominé le Togo à Nouakchott grâce à une prestation solide. Papa Ndiaga Yade a ouvert le score après avoir résisté à Kevin Boma pour pousser le ballon au fond (13'). Malgré les efforts de Kevin Denkey et Kodjo Laba, les Éperviers n'ont pas trouvé la faille.

En seconde période, le défenseur Aly Abeid s'est offert un but splendide d'une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface (68'). Si les Lions de Chinguetti sortent vainqueurs, leurs espoirs de qualification s'éteignent, puisque la RD Congo et le Sénégal ont également gagné, verrouillant les deux premières places du groupe.

Côte d'Ivoire 1-0 Burundi

Buteur : Vakoun-Issouf Bayo (3')

La Côte d'Ivoire a repris les commandes de son groupe en s'imposant difficilement face au Burundi (1-0). Les Éléphants comptent désormais un point d'avance sur le Gabon, adversaire qu'ils affronteront le 9 septembre dans un match décisif pour la qualification directe au Mondial.

Le seul but de la rencontre est intervenu dès la troisième minute : Vakoun-Issouf Bayo a parfaitement repris un centre de Simon Adringa de la tête à bout portant. Malgré une domination stérile dans le jeu, la sélection ivoirienne a su conserver l'avantage et se rapproche d'une nouvelle participation à la Coupe du Monde.