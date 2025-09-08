Afrique: Mondial 2026 - Le Burkina en démonstration, l'Afrique du Sud solide, Mounié décisif et la Tanzanie freinée

5 Septembre 2025
Confederation of African Football (Giza)

Djibouti 0-6 Burkina Faso

Buteurs : Cyriaque Irié (16'), Josué Tiendrébéogo (25'), Edmond Tapsoba (36', 42'), Dango Ouattara (59', 86' sp)

Réduit à dix après l'exclusion de son capitaine Yabe Siad dès la 10e minute, Djibouti a subi la loi des Étalons. Malgré un penalty raté, Dango Ouattara s'est vite racheté en menant le récital burkinabè. Irié a ouvert la marque d'une frappe puissante (16'), Tiendrébéogo a doublé la mise (25'), avant le doublé express de Tapsoba (36', 42'). En seconde période, Ouattara a signé un coup franc splendide (59') puis un penalty transformé en fin de match (86'). Les hommes d'Issa Balbone reviennent ainsi à deux points de l'Égypte.

Lesotho 0-3 Afrique du Sud

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Buteurs : Mohau Nkota (15'), Lyle Foster (63'), Oswin Appollis (67')

Sérieux et appliqués, les Sud-Africains n'ont pas tremblé face au Lesotho. Nkota a mis les siens devant au quart d'heure de jeu (15'), avant que Foster (63') et Appollis (67'), servi par le premier buteur, ne plient l'affaire en quatre minutes. L'Afrique du Sud conforte son avance en tête du groupe, cinq points devant le Bénin, avant le choc contre le Nigeria.

Bénin 1-0 Zimbabwe

Buteur : Steve Mounié (77')

Entre deux équipes prudentes, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir la différence. Après une première période fermée et quelques alertes béninoises, Steve Mounié a surgit pour libérer les Guépards d'une tête piquée (77'). Déjà son quatrième but dans ces qualifications, qui permet au Bénin de passer devant le Zimbabwe et de s'installer à la 2e place.

Congo 1-1 Tanzanie

Buteurs : Dechan Moussavou (68') ; Selemani Mwalimu (84')

Le Congo a cru tenir l'exploit après une frappe splendide de 30 mètres signée Moussavou (68'). Mais la Tanzanie a fini par égaliser grâce à Mwalimu (84'), parti seul en contre. Un nul qui freine les Taifas Stars, toujours lancés dans la course derrière le Maroc.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2025 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.