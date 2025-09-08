Afrique: Mondial 2026 - Le Burkina en démonstration, l'Afrique du Sud solide, Mounié décisif et la Tanzanie freinée

Djibouti 0-6 Burkina Faso
Buteurs : Cyriaque Irié (16'), Josué Tiendrébéogo (25'), Edmond Tapsoba (36', 42'), Dango Ouattara (59', 86' sp)
Réduit à dix après l'exclusion de son capitaine Yabe Siad dès la 10e minute, Djibouti a subi la loi des Étalons. Malgré un penalty raté, Dango Ouattara s'est vite racheté en menant le récital burkinabè. Irié a ouvert la marque d'une frappe puissante (16'), Tiendrébéogo a doublé la mise (25'), avant le doublé express de Tapsoba (36', 42'). En seconde période, Ouattara a signé un coup franc splendide (59') puis un penalty transformé en fin de match (86'). Les hommes d'Issa Balbone reviennent ainsi à deux points de l'Égypte.
Lesotho 0-3 Afrique du Sud
Buteurs : Mohau Nkota (15'), Lyle Foster (63'), Oswin Appollis (67')
Sérieux et appliqués, les Sud-Africains n'ont pas tremblé face au Lesotho. Nkota a mis les siens devant au quart d'heure de jeu (15'), avant que Foster (63') et Appollis (67'), servi par le premier buteur, ne plient l'affaire en quatre minutes. L'Afrique du Sud conforte son avance en tête du groupe, cinq points devant le Bénin, avant le choc contre le Nigeria.
Bénin 1-0 Zimbabwe
Buteur : Steve Mounié (77')
Entre deux équipes prudentes, il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir la différence. Après une première période fermée et quelques alertes béninoises, Steve Mounié a surgit pour libérer les Guépards d'une tête piquée (77'). Déjà son quatrième but dans ces qualifications, qui permet au Bénin de passer devant le Zimbabwe et de s'installer à la 2e place.
Congo 1-1 Tanzanie
Buteurs : Dechan Moussavou (68') ; Selemani Mwalimu (84')
Le Congo a cru tenir l'exploit après une frappe splendide de 30 mètres signée Moussavou (68'). Mais la Tanzanie a fini par égaliser grâce à Mwalimu (84'), parti seul en contre. Un nul qui freine les Taifas Stars, toujours lancés dans la course derrière le Maroc.