Ile Maurice: L'Université des Mascareignes accueille les leaders locaux et sectoriels

L'Université des Mascareignes a organisé une cérémonie officielle pour marquer le lancement de la campagne de sensibilisation à la préservation des herbiers marins, ou seagrass, le mercredi 3 septembre. Cet événement, qui s'inscrivait dans une démarche environnementale ambitieuse, a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, dont Kaviraj Sukon, ministre de l'Éducation supérieure, des sciences et de la recherche, ainsi que des représentants du secteur privé et de la recherche.

Le ministre Sukon, lors de son discours, a exprimé sa satisfaction d'être présent sur le campus de Bel-Air, un lieu qu'il considère comme stratégique pour l'avenir de la recherche et de l'éducation dans la région. Il a rappelé que l'université, qu'il a soutenue depuis sa création en 2013, représente un symbole d'investissement dans le développement durable. «C'est ici que nous avons investi pour développer une plateforme d'étude internationale et de recherche, notamment sur nos écosystèmes marins», a-t-il souligné.

L'événement a également été l'occasion pour le directeur général de l'Université des Mascareignes ainsi que le chef du département des technologies émergentes de rappeler l'importance de sensibiliser à la préservation des ressources marines, notamment à travers la campagne Seagrass.

La mer, a expliqué le directeur général, est un patrimoine précieux, source de biodiversité et de résilience face au changement climatique. La préservation des herbiers marins, essentiels à la santé des océans, constitue une étape cruciale dans cette démarche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a évoqué les défis rencontrés dans la mise en place de cette campagne, notamment le contexte local marqué par des pressions humaines et environnementales. «Nous devons continuer à sensibiliser la population, surtout nos jeunes, à l'importance de protéger la mer et ses écosystèmes», a-t-il insisté.

Parmi les intervenants, Yasuo Suzuki, directeur général de MOL (Mauritius) Ltd, a souligné le rôle du secteur privé dans cette initiative, affirmant que la collaboration entre universités, gouvernements et entreprises est essentielle pour atteindre les objectifs fixés. Le Dr Mitrasen Bhikajee, président de l'Institut d'océanographie de Maurice, a quant à lui insisté sur la nécessité d'une recherche approfondie pour comprendre et préserver les herbiers marins, véritables «forêts sous-marines» vitales pour la biodiversité.

Cette campagne s'inscrit dans une vision à long terme visant à sensibiliser la communauté locale et internationale à la protection des écosystèmes marins. La mer, en tant que patrimoine commun, doit être préservée pour assurer un avenir durable aux générations futures. La cérémonie s'est conclue sur un engagement collectif à continuer les efforts de sensibilisation et de recherche afin de préserver la richesse de l'océan Indien, symbole de l'identité et de l'avenir des Mascareignes.