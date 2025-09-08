Ile Maurice: Maurice écrit une nouvelle page de son cinéma

La Mauritius Film Development Corporation (MFDC), en collaboration avec SONY, a lancé de manière symbolique la Sony Masterclass Series, dont la première session officielle a eu lieu ce vendredi 5 septembre à 9 h 30, au Core Building, Telecom Campus, à Ébène.

La cérémonie de lancement a réuni le CEO de la MFDC, Kevin Gutty, le Chairperson de la MFDC, Arvind Mattadeen, ainsi que les experts internationaux : le cinématographe multi-primé Chris Lotz (Cape Town), Burger Terblanche, Digital Imaging Demand Creation Manager de SONY Middle East & Africa et Prashanth Patali, Sales Manager de SONY Middle East & Africa. Tous ont mis en avant l'importance de cette initiative pour révéler et structurer les talents mauriciens.

Les participants sélectionnés pour les «Masterclasses» SONY/MFDC lors de la cérémonie de lancement à Ébène.

Le programme a suscité un vif engouement : plus de 80 candidatures ont été reçues et 64 participants ont été sélectionnés par SONY pour suivre ce cycle intensif. Ces Masterclasses, qui se tiendront de septembre à mars 2026, aborderont des thèmes essentiels : le choix de la caméra comme outil narratif, la cohérence des couleurs et de l'éclairage, l'utilisation d'outils de production avancés, ainsi que les aspects techniques et financiers du secteur.

Dans son allocution, Kevin Gutty a salué le talent et le potentiel des cinéastes mauriciens : «Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le cinéma, mais aussi le potentiel extraordinaire de notre industrie locale. Ces Masterclasses sont une occasion unique d'apprendre, de s'inspirer et de développer des compétences pour bâtir une industrie plus solide.»

(De g. à dr.) : Burger Terblanche («Digital Imaging Demand Creation Manager» chez SONY), Chris Lotz (cinématographe), Kevin Gutty (CEO de la MFDC), Arvind Mattadeen («Chairperson» de la MFDC) et Prashanth Patali («Sales Manager» de SONY Middle East & Africa.)

Selon Prashanth Patali, les sessions sont entièrement dédiées à la formation et à la pratique du cinéma, sans aucune dimension commerciale : «L'objectif est de transmettre le savoir-faire et d'accompagner les jeunes professionnels dans leur parcours de cinéastes.» Avec le soutien de SONY, de Mauritius Telecom et des autres partenaires, cette initiative vise à créer une renaissance culturelle et économique, à offrir aux jeunes talents un tremplin vers l'international et à positionner Maurice comme un hub cinématographique régional, capable d'attirer des productions étrangères tout en mettant en valeur ses propres récits et créateurs.