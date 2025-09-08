Ile Maurice: Plus de naissances et moins de décès, mais la migration internationale réduit le solde

L'évolution démographique pour l'année en cours révèle plusieurs tendances, tant en matière de naissances et de décès qu'au niveau des migrations et des mariages. Ces chiffres permettent de mieux comprendre la dynamique de la population et les changements observés par rapport à la même période l'an dernier.

Entre mi-2024 et mi-2025, la population nationale a reculé de 2 038 personnes, indiquent les données de Statistics Mauritius. Cette tendance générale contraste avec Rodrigues, où une progression de 0,89 % a été enregistrée. Au 1er juillet de cette année, la population totale était estimée à 1 243 741 habitants, soit 615 129 hommes et 628 612 femmes, traduisant une majorité féminine. Rodrigues comptait 44 599 habitants, tandis qu'Agaléga et Saint-Brandon regroupaient environ 330 habitants.

La croissance démographique repose, en effet, sur deux principaux facteurs, à savoir l'accroissement naturel, qui correspond à la différence entre le nombre de naissances et celui des décès, et la migration internationale. Selon les données, au cours du premier semestre 2025, l'accroissement naturel a été positif, avec 857 individus supplémentaires.

Cette hausse résulte de 7 064 naissances, contre 6 268 sur la même période en 2024, et de 6207 décès, un chiffre moindre par rapport aux 6 213 décès enregistrés au premier semestre 2024. Parmi ces décès, 77 concernaient des enfants de moins d'un an, contre 93 pour la même période en 2024, ce qui traduit une amélioration au niveau des décès infantiles. En revanche, le nombre de mort-nés connaît une légère hausse. Sur le premier semestre, 54 cas ont été recensés, contre 47 l'an dernier, soit une augmentation de 14,9%.

En ce qui concerne la migration internationale, le solde net indique -1 593, représentant davantage de départs que d'arrivées.

Pour l'ensemble de cette année, les prévisions démographiques indiquent 13 920 naissances, dont 920 à Rodrigues et environ 12 470 décès, incluant 270 à Rodrigues. La mortalité infantile devrait atteindre 155 décès, avec Rodrigues affichant un taux plus faible. En revanche, le nombre de mort-nés est attendu à 107 cas au total, dont 7 à Rodrigues.

En parallèle de l'évolution démographique, le registre civil fait état d'une baisse des mariages. Au cours du premier semestre 2025, 3 515 mariages ont été enregistrés, soit une diminution de 6,1 % par rapport aux 3 745 unions recensées sur la même période en 2024. Pour l'ensemble de l'année, le nombre total de mariages est estimé à 7 710, dont 210 à Rodrigues.