Afrique: Le Sénégal poursuit sa folle série d'invincibilité

Le Sénégal a battu le Soudan 2-0 ce vendredi 5 septembre 2025 en match comptant pour la 7e journée de qualification au Mondial 2026. Ce succès permet également aux Lions de poursuivre une formidable série d'invincibilités.

La victoire contre le Soudan 2-0, grâce à des buts de Kalidou Koulibaly (14e) et Pape Matar Sarr (41e), revêt une double satisfaction pour le Sénégal. D'abord, avec 15 points, il revient à une unité de la RD Congo, leader du groupe B des qualifications au Mondial 2026. Ensuite, parce que cela permet aux Lions d'enchaîner un 23e match sans défaite. C'est tout simplement la série d'invincibilité la plus longue au monde actuellement.

La dernière défaite du Sénégal remonte au 12 septembre 2023 à Diamniadio contre l'Algérie en match amical. Pour les matchs officiels, le dernier revers du Sénégal a eu lieu le 4 décembre 2022 contre l'Angleterre en 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022. L'élimination contre la Côte d'Ivoire en 1/8e de finale de la CAN 2023 est considérée comme un match nul puisque les deux équipes étaient à égalité à l'issue du temps réglementaire (1-1), avant un succès ivoirien aux tirs au but.

À noter que le record africain d'invincibilité est détenu par l'Afrique du Sud avec 35 matchs sans perdre.