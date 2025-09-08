Afrique: Mondial 2026 (Q) - Mission Soudan accomplie, le Sénégal fait cap sur Kinshasa

Ce vendredi 5 septembre 2025, le Sénégal a reçu et battu le Soudan 2-0 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour la 7e journée de qualification au Mondial 2026. Un succès qui permet aux joueurs de Pape Thiaw de conforter leur 2e place du groupe B (15 points), et de pointer à une longueur de la RD Congo, leader (16 points), avant de se déplacer à Kinshasa mardi 9 septembre pour la 8e journée.

Après le succès 4-1 de la RD Congo au Soudan du Sud, plus tôt dans la journée, le Sénégal n'avait pas le droit à l'erreur en pénétrant sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mus par cette urgence de gagner pour ne pas se faire distancer dans la course au Mondial 2026, les Lions ont démarré pied au plancher, avec une première opportunité dès la 2e minute avec Boulaye Dia qui n'a pas réussi à cadrer sur un corner frappé par Elhadj Malick Diouf. Quelques minutes après, Koulibaly a aussi tenté sa chance, sur corner, mais la balle s'est envolée dans les tribunes. Toutefois, la troisième tentative sera la bonne puisque, sur un corner botté par Krépin Diatta, Koulibaly devance le gardien soudanais et met une tête au fond des filets, son 2e but en sélection (1-0, 14e).

Après avoir ouvert le score, le Sénégal contrôle le jeu, dicte le tempo et essaie de faire le break. Le tout facilité par un Pape Gueye magistral dans le coeur du jeu, avec des récupérations, des passes incisives, et une tentative du gauche qui aurait pu donner un avantage de deux buts aux Lions juste avant la demi-heure de jeu.

Juste avant la pause, le Sénégal va se mettre à l'abri grâce à Pape Matar Sarr. Ce dernier, servi sur une formidable passe de Kalidou Koulibaly (sa 6e en sélection), contrôle, dribble son défenseur avant de conclure d'un plat du pied gauche. Une action qui rappelle à des degrés moindres un fameux but de Dennis Bergkamp (2-0, 41e). À noter que Sarr s'offre par la même occasion son 3e but dans cette campagne de qualification au Mondial 2026. Les Lions rejoignent les vestiaires avec deux buts d'avance, et une domination sans partage : 79 % de possession de balle, 10 tirs contre 2 (5 cadrés à 0).

Cap sur la RD Congo

D'entrée de deuxième mi-temps, le Sénégal se procure une énorme occasion qui aurait pu donner un but de légende. Après une superbe sortie de balle, Iliman Ndiaye a sorti une ouverture lumineuse pour le TGV Elhadj Malick Diouf. Ce dernier, après un coup d'oeil, centre vers Sadio Mané, retenu par son adversaire. Présent au deuxième poteau, Pape Matar Sarr n'hésite pas et arme une volée foudroyante qui s'échoue sur la barre transversale.

Cependant, après cette occasion, le Sénégal ronronne, peinant à se montrer dangereux. Néanmoins, l'essentiel est ailleurs puisqu'avec ce succès, le Sénégal est seul 2e du groupe B (15 points) de ces qualifications au Mondial 2026, à une unité de la RD Congo, leader. Ce qui laisse présager d'un duel de feu le mardi 9 septembre 2025 à 16 h, entre Congolais et Sénégalais pour la 8e journée. Le vainqueur fera un pas de géant vers la Coupe du monde.