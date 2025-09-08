Congo-Brazzaville: Chine-Congo - Denis Sassou N'Guesso soutient l'initiative pour la gouvernance mondiale

En marge de la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu, le 4 septembre, avec son homologue congolais Denis Sassou N'Guesso en séjour en Chine.

Faisant le point de la coopération entre les deux pays, Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso ont annoncé conjointement le renforcement des relations bilatérales au rang de « communauté d'avenir partagé de haut niveau ».

Denis Sassou N'Guesso a déclaré que le renforcement des relations entre la Chine et la République du Congo avait permis d'établir un nouveau cadre pour la prospérité et le développement commun des deux pays. « En tant que coprésident du Forum sur la coopération Chine-Afrique, la République du Congo est disposée à travailler avec la Chine pour faire progresser la coopération Chine-Afrique et réaliser davantage de progrès », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au regard de la fréquence soutenue des contacts entre les deux pays, le Congo et la Chine entendent élever leur coopération à une autre dimension. Par ailleurs, Xi Jinping a souhaité que le chef de l'Etat congolais soit impliqué véritablement dans la mise en oeuvre de l'IGM (Initiative pour la gouvernance mondiale qu'il a lancée le 1er septembre à Tianjin, une ville portuaire située dans la partie septentrionale de la chine, lors d'un sommet des pays membres de l'organisation de la coopération de Shangaï. « La République du Congo soutient pleinement l'Initiative pour la gouvernance mondiale proposée par le président Xi Jinping », a déclaré le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, soulignant qu'il s'agissait « d'une proposition importante qui profiterait aux pays du Sud global ».

Signalons que l'IGM est la quatrième initiative mondiale majeure proposée par Xi Jinping ces dernières années, après l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale. Après Beijing, Denis Sassou N'Guesso s'est rendu à Shangaï, dernière étape de son séjour bouclé par des entretiens avec les hommes d'affaires de la capitale économique chinoise.