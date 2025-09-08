Congo-Brazzaville: Electricité rurale - Les partenaires techniques et financiers invités à soutenir le PEZor

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a lancé, le 5 septembre, à Brazzaville un appel aux partenaires techniques et financiers du Congo à soutenir le Programme d'électrification des zones rurales (PEZor).

D'un montant total estimé à 373 432 980 dollars, soit près de 211 milliards FCFA, le PEZor a été officiellement présenté aux différents partenaires au cours d'un déjeuner sur le Pacte énergie, organisé au siège du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo. Elaboré par le gouvernement en partenariat avec le Pnud, ce programme est déployé suivant deux composantes dont le programme de micro hydroélectricité qui a étudié dix-neuf sites avec des puissances allant de 31KW à 5 000 KW, pour l'électrification des localités dans dix-districts. L'autre composante concerne le programme de centrales solaires photovoltaïques et installation de lampadaires dans cinquante-huit districts.

Le PEZor comprend, en effet, l'installation de 257 mini centrales solaires photovoltaïques, la réhabilitation de cinq barrages, l'installation de dix-neuf microcentrales hydroélectriques, l'installation de 1 880 lampadaires, la construction de 243 km de réseau de distribution. Ainsi, le gouvernement et le Pnud ont décidé de lancer un projet pilote qui est le mini réseau autour des microcentrales hydroélectriques de Lébama (28 MV), Itsibou (1 500 KW) et Foula (800 KW). Ce mini réseau vise l'alimentation en électricité en 2030, de MPD (fer Zanaga) : 10 MW ; miniers Mayoko (10 MW) ; Mossendjo 2 MW ; Komono 2 MW ; Yaya 2 MW ; Moutamba 2 MW ; Lefoutou 2 MW. « Le réseau permet d'assurer l'accès à l'électricité fiable et continue à 40 304 personnes et aux deux sites miniers pour le début de leurs travaux. Le coût de ce projet pilote est estimé à 87, 13 milliards FCFA dont 65, 6 milliards FCFA, pour la construction des centrales ; 14, 9 milliards FCFA pour les lignes HTA d'alimentation des localités ; 5,8 milliards FCFA pour le réseau de distribution dans les localités ; 779 millions FCFA pour les études », a présenté Emile Ouosso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le fichier de la société Energie électrique du Congo (E²C) compte 494 313 polices BT rapportées au nombre de ménages réguliers ayant souscrit un contrat d'abonnement, qui est le nombre de ménages connectés au réseau public d'électricité. Le taux d'accès à l'électricité serait de 32% sur l'ensemble du pays, 39% en milieu urbain et 1% en milieu rural. Même si l'on prend en compte les branchements clandestins, le taux d'accès à l'électricité ne saurait dépasser 10% en milieu rural et 64% en milieu urbain, a indiqué le ministre en charge de l'Energie, précisant que ces taux sont faibles, de plus l'industrialisation du Congo tarde parce que les zones industrielles et minières matures souffrent d'un manque d'électricité.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, s'est réjouie de la confiance que le gouvernement a placé en cette agence onusienne ainsi qu'aux Nations unies pour la réalisation du PEZor. C'est ainsi qu'elle espère que d'autres partenaires techniques et financiers pourraient aider cette agence pour la matérialisation de ce programme dans une très brève échéance. Elle s'est également félicité du soutien multiforme de certains partenaires tels que le Fonds mondial pour l'environnement, le gouvernement britannique à travers le Plan Mattei ainsi que les discussions en cours avec l'Union européenne, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque mondiale, ainsi que d'autres partenaires bilatéraux. «Je dois vous dire que mon espoir secret, c'est que les appétits s'aiguisent en écoutant monsieur le ministre nous présenter les priorités pour l'électrification des zones rurales et que la liste des amis et partenaires qui pourront nous rejoindre dans ce sublime voyage vers le futur Congo éclairé par la force de ces eaux bouillonnantes d'énergie soit encore plus longue », a souhaité Adama Dian Barry à l'entame du déjeuner.