Congo-Brazzaville: Disparition - Serge Mombouli décédé aux Etats-Unis d'Amérique

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo aux Etats-Unis d'Amérique, Serge Mombouli, est décédé le 5 septembre 2025, à l'âge de 66 ans, des suites d'une maladie.

Né en 1959 à Pointe-Noire d'un père diplomate, Serge Mombouli a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo aux Etats-Unis d'Amérique le 31 juillet 2001. Expert en droit des affaires et négociations commerciales, il fut chargé d'affaires par intérim aux Etats -Unis d'Amérique de 1997 à 2001.

Il avait beaucoup travaillé avec le secteur privé et le gouvernement américain en vue de renforcer les relations d'amitié et de coopérations entre le Congo et ce pays. Il était notamment déterminé à développer le partenariat économique entre ces deux Etats. Son objectif majeur était d'attirer le plus possible d'investisseurs américains sur le territoire congolais.

Avant d'occuper le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo aux Etats-Unis d'Amérique, Serge Mombouli a longtemps été en activité dans le secteur privé. Il a commencé sa carrière à Air-Afrique, au sein du département ventes à Paris en France. De 1995 à 1997, il a été vice-président des opérations internationales et du développement des projets chez Transworld Consortium Corporation à Houston, Texas aux Etats-Unis d'Amérique.

Du 28 mai au 03 juin 2011, l'illustre disparu avait pris part au programme de formation des cadres en matière d'innovation pour le développement économique, à l'Université Harvard. Ce programme, qui rassemble des politiciens, des diplomates, des experts financiers, des professeurs d'université, des industriels et des membres de la société civile, vise à étudier le rôle majeur de la science, de la technologie et de l'innovation dans le processus de développement. Marié, père de six enfants, depuis le 31 août 2015, Serge Mombouli était devenu le doyen du corps diplomatique africain aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'à sa mort.