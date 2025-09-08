Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - Le Premier ministre réceptionne les documents préparatoires de la feuille de route

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), Emmanuel Ollita Ondongo, a remis, le 5 septembre, à Brazzaville au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, les documents préparatoires du Plan stratégique multisectoriel de lutte contre la corruption 2025-2028.

A travers la remise de ces éléments d'orientation essentiels de l'élaboration de la feuille de route du Plan stratégique multisectoriel de lutte contre la corruption, la Halc vient de réaffirmer son engagement à promouvoir la transparence, l'intégrité et la bonne gouvernance. Faisant partie de la délégation, le chef de département de la planification, de suivi et évaluation du contrôle interne, Martin Djouob, a souligné la nécessité de doter le Congo d'une politique nationale de lutte contre la corruption. Ceci conformément aux orientations du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et à la Convention des Nations unies contre la corruption.

« Nous sommes donc dans ce processus, et les documents préparatoires ont été remis au Premier ministre pour suite à donner. L'élaboration de cette politique mobilise un grand corps social, notamment l'écosystème national de lutte contre la corruption. Il comprend tous les acteurs publics, privés, associatifs, la société civile, parce que la lutte contre la corruption ne pose pas les défis à relever. Il s'agit de renforcer la lutte contre la corruption dans tous les secteurs pour assurer un meilleur développement humain de notre pays. C'est le défi commun à tous les pays de l'Afrique subsaharienne », a précisé Martin Djouob.

Selon lui, la remise des documents au chef du gouvernement marque le lancement officiel de cette politique. La Halc a, en effet, remis au gouvernement les documents d'orientation car la mise en oeuvre de cette politique obéit à un certain nombre d'étapes. « Quand on élabore les documents, on les valide au fur et à mesure. L'élément le plus important, c'est la consultation nationale de l'écosystème. Cela requiert une analyse de la situation, un diagnostic social et communautaire ainsi que la lutte contre la corruption. Tous les acteurs vont parler et c'est aussi l'occasion pour ces acteurs non seulement d'apprécier comment la corruption se passe dans leur secteur, mais de proposer des solutions », a précisé le chef de département de la planification, de suivi et évaluation du contrôle interne de la Halc.