Congo-Brazzaville: 8e Colloque international sur la fiscalité - des échanges stratégiques à Brazzaville

La capitale congolaise s'apprête à accueillir, du 9 au 12 septembre, la 8e édition du Colloque international sur la fiscalité. Organisé par le Master 227 de l'Université Paris-Dauphine, en collaboration avec la Direction générale des impôts et des domaines du Congo, ce rendez-vous annuel vise à explorer des solutions durables pour mobiliser les ressources fiscales des États africains.

Le colloque dédié à la fiscalité réunira des universitaires, des conseillers fiscaux, des experts comptables et des décideurs de quinze pays pour partager leurs expériences et éclairer les enjeux de la fiscalité sur le continent. Placé sous le thème « Rôle et place du droit fiscal national : les enjeux de la mobilisation des recettes et de durabilité », le colloque abordera trois axes principaux : la mobilisation des recettes des industries extractives, le développement durable en matière d'exploitation des ressources vivantes, et la lutte contre la délinquance fiscale par l'adaptation des structures administratives. Ces discussions répondent à l'urgence d'une justice fiscale et d'une réforme des systèmes fiscaux.

Des ateliers seront également organisés, réunissant des professionnels de l'administration fiscale, des entrepreneurs et des universitaires. Ces sessions permettront d'explorer des sujets comme la relation de confiance entre les entreprises et l'administration, ainsi que l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. En parallèle des échanges en ateliers, une soirée alumni est prévue le 10 septembre, visant à renforcer les liens entre les anciens étudiants de l'Université Paris-Dauphine en Afrique, notamment ceux basés en République démocratique du Congo, au Tchad, au Cameroun et en Centrafrique.

D'après le président de l'Association dauphinoise d'administration fiscale, Maxence Bringuier, ce colloque constitue un cadre idéal pour partager des idées et de bonnes pratiques fiscales. « Nous sommes ravis de pouvoir réunir des délégations d'administrations fiscales de divers pays et des experts internationaux pour nourrir cette réflexion collective », a-t-il déclaré. Soutenu par les institutions comme l'Agence française de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale, le colloque international se positionne comme un événement phare dans le domaine fiscal en Afrique, contribuant à un avenir économique plus juste et durable pour le continent.

Le Master 227 de l'Université Paris-Dauphine, intitulé "Administration, gouvernance et droit fiscal", forme des cadres spécialisés dans les politiques fiscales et les réformes des finances publiques. Il allie enseignements académiques et expériences professionnelles, en collaboration étroite avec l'administration fiscale française.