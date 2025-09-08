Sénégal/Soudan: La FSF présente ses excuses pour les incidents survenus lors du match contre le Soudan

7 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié un communiqué de presse pour s'excuser officiellement auprès des supporters suite aux difficultés rencontrées lors du match des Lions du Sénégal contre le Soudan, le 5 septembre 2025.

Le document exprime la reconnaissance de la FSF pour le soutien inconditionnel des fans, mais il admet également que l'organisation a eu des lacunes. La fédération présente ses sincères excuses pour les problèmes liés à la billetterie, aux accréditations et à l'occupation de certains espaces par des personnes non autorisées.

La FSF explique que le court délai de deux jours entre la passation de service et le match a rendu la logistique très complexe. Pour l'avenir, elle s'engage à tirer les leçons de ces erreurs et à mettre en place des mesures correctives pour garantir une expérience parfaite et une organisation sans faille lors des prochains matchs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.