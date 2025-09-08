Sénégal/Soudan: La FSF présente ses excuses pour les incidents survenus lors du match contre le Soudan

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié un communiqué de presse pour s'excuser officiellement auprès des supporters suite aux difficultés rencontrées lors du match des Lions du Sénégal contre le Soudan, le 5 septembre 2025.

Le document exprime la reconnaissance de la FSF pour le soutien inconditionnel des fans, mais il admet également que l'organisation a eu des lacunes. La fédération présente ses sincères excuses pour les problèmes liés à la billetterie, aux accréditations et à l'occupation de certains espaces par des personnes non autorisées.

La FSF explique que le court délai de deux jours entre la passation de service et le match a rendu la logistique très complexe. Pour l'avenir, elle s'engage à tirer les leçons de ces erreurs et à mettre en place des mesures correctives pour garantir une expérience parfaite et une organisation sans faille lors des prochains matchs.