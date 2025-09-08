Togo: Des performances fiscales en hausse malgré un climat économique difficile

À fin août 2025, l'Office togolais des recettes (OTR) a mobilisé 737,2 milliards de Fcfa, pour une prévision de 797,3 milliards, soit un taux de performance de 92,5%. Rapporté à l'objectif annuel fixé à 1 208,4 milliards, la régie financière en est à 61% de réalisation.

Ces résultats représentent une progression de 4,8% par rapport à la même période en 2024, selon les responsables de l'OTR, qui saluent une performance remarquable dans un contexte économique mondial difficile.

« Malgré les défis économiques actuels, l'OTR a su maintenir un rythme soutenu dans la collecte des impôts et taxes. Ces chiffres témoignent des efforts conjugués des services des impôts, de la douane et du cadastre », ont indiqué les responsables.

Née de la fusion entre la douane et les impôts et inspiré du modèle rwandais, l'OTR constitue l'une des réformes majeures mises en oeuvre il y a une dizaine d'années pour moderniser et redynamiser l'économie.

Si l'institution se félicite de ces résultats, du côté des entreprises, notamment les PME, les critiques persistent. Beaucoup dénoncent une pression fiscale jugée excessive, qui pèserait sur leur trésorerie et limiterait leurs capacités de croissance et d'investissement.