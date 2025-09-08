Burkina Faso: Faso Mêbo - Le Ministre Serge Gnaniodem PODA encourage les campeurs

6 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, a été la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso ce vendredi, 5 septembre 2025.

Le Ministre PODA a encouragé les campeurs et les a exhortés à la discipline pour mieux assimiler les différents modules de formation.

Il a invité les participants à cultiver des valeurs comme le patriotisme, le civisme et la citoyenneté, tout en explorant des compétences pratiques.

Dans son message à la relève, le ministre a exprimé toute sa fierté et sa joie de voir ces enfants, non seulement apprendre des valeurs fondamentales, mais aussi s'initier à la fabrication de pavés et de bancs en béton.

«Ces compétences pratiques sont essentielles pour votre développement personnel et professionnel. Vous apprenez aujourd'hui des choses qui pourront vous servir demain », dit-il aux campeurs.

Il a insisté sur le fait que le patriotisme, le civisme et la citoyenneté sont des valeurs cruciales pour construire un avenir meilleur.

Au cours de cette visite des campeurs, le Ministre PODA a participé à la plantation d'arbres dans le bosquet du Camp vacances Faso Mêbo. Un geste symbolique qui met en avant l'importance de la protection de l'environnement et de l'initiation des enfants à des actions écoresponsables. Le Ministre a également participé la « soupe du campeur » avant de dire au revoir à ces hommes et femmes de demain.

