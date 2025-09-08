Algérie: IATF 2025 - Des contrats d'une valeur de 400 millions de dollars attendus dans le secteur pharmaceutique

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, devrait déboucher sur la signature de contrats d'une valeur de 400 millions de dollars dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, a indiqué dimanche le ministre du secteur, M. Ouacim Kouidri.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite des stands des entreprises opérant dans l'industrie pharmaceutique, M. Kouidri a affirmé que la participation de son secteur à l'IATF connaît un "franc succès" et devrait déboucher sur "la signature de contrats d'une valeur de 400 millions de dollars".

La tenue de cette foire en Algérie marque une "étape importante" pour la consolidation de la coopération intra-africaine et le renforcement des partenariats économiques dans des secteurs stratégiques comme l'industrie pharmaceutique, au regard des "capacités industrielles et scientifiques considérables dont dispose l'Algérie, lui permettant d'être un levier essentiel au service de la souveraineté sanitaire africaine", a soutenu le ministre.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.