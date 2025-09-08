Algérie: IATF 2025 - Des contrats d'une valeur de 400 millions de dollars attendus dans le secteur pharmaceutique

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, devrait déboucher sur la signature de contrats d'une valeur de 400 millions de dollars dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, a indiqué dimanche le ministre du secteur, M. Ouacim Kouidri.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite des stands des entreprises opérant dans l'industrie pharmaceutique, M. Kouidri a affirmé que la participation de son secteur à l'IATF connaît un "franc succès" et devrait déboucher sur "la signature de contrats d'une valeur de 400 millions de dollars".

La tenue de cette foire en Algérie marque une "étape importante" pour la consolidation de la coopération intra-africaine et le renforcement des partenariats économiques dans des secteurs stratégiques comme l'industrie pharmaceutique, au regard des "capacités industrielles et scientifiques considérables dont dispose l'Algérie, lui permettant d'être un levier essentiel au service de la souveraineté sanitaire africaine", a soutenu le ministre.