Algérie: Qualifs Mondial 2026 - L'équipe nationale effectue sa dernière séance d'entrainement à Alger

ALGER — L'équipe nationale de football a effectué sa dernière séance d'entrainement, samedi au Centre technique national de Sidi Moussa, en prévision de son match contre la Guinée, prévu lundi à partir de 17h00, à Casablanca, pour le compte de la 8e journée, groupe G des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Lors de cette séance d'entraînement, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a axé son travail sur le volet technico-tactique, en mettant en place les principaux schémas de jeu prévus pour la rencontre. La séance, d'une durée d'un peu plus de 75 minutes, s'est déroulée en présence de l'ensemble des joueurs convoqués.

Après sept journées, l'Algérie garde la mainmise sur le groupe G avec 18 points et se rapproche sérieusement de la qualification au Mondial-2026. La deuxième place du classement est occupée conjointement par le Mozambique et l'Ouganda avec 12 pts, devant la Guinée (10 pts) et le Botswana (9 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec un seul point.

Lors de la 8e journée du groupe G, l'Algérie affronte la Guinée, le Mozambique accueillera le Botswana, et l'Ouganda en découdra avec la Somalie.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF) dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA.