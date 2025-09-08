Algérie: Clôture du programme des camps d'été 2025

7 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a présidé, samedi soir au Centre international de la jeunesse à Sidi Fredj (Alger), la cérémonie de clôture du programme des camps d'été 2025.

Dans son allocution prononcée à la cérémonie de clôture, qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentants de secteurs et d'organismes nationaux, M. Hidaoui s'est félicité du succès des camps d'été de cette année, avec des programmes et des activités variés au niveau de plus de 40 camps ayant accueilli 32.000 enfants de différentes régions du pays, ainsi que des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger.

Ces camps d'été qui ont été ponctués par des activités éducatives, récréatives et culturelles, bénéficiant d'"un encadrement de qualité", constituaient aussi des espaces "de promotion des valeurs nationales et civiques, de découverte de jeunes talents et de développement de leurs compétences", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Hidaoui a évoqué, dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse pour l'année en cours, les préparatifs pour la rentrée unifiée des activités au niveau des établissements de jeunesse à partir du mois d'octobre prochain, pour "la mise en oeuvre du projet "attractivité de l'établissement de jeunesse".

Lors de la cérémonie de clôture, un exposé sur le programme des camps d'été 2025, et les principaux résultats et activités, a été présenté, outre la distinction de ministres des secteurs ayant contribué au succès de ces camps d'été, en sus d'un nombre d'enfants qui se sont distingués par leur créativité et d'encadrants de ces camps d'été.

