Cote d'Ivoire: Reconnaissance - Le REDYPROD 7 rend un hommage au professeur Bléou Martin

Le Réseau Dynamique de la 7ᵉ Promotion de Droit de l'Université de Bouaké (REDYPROD 7) a célébré le samedi 30 août 2025, la quatrième édition de leur journée de retrouvaille à Aatta.

Fidèle à sa tradition, le réseau a profité de ce moment de fraternité pour un vibrant hommage au professeur Bléou Martin, juriste émérite et ancien ministre de la Sécurité.

La cérémonie, riche en émotions, a été marquée par la remise d'une couronne symbolique ; des témoignages empreints de gratitude et une ambiance de retrouvailles entre les membres de la promotion ; des enseignants et des étudiants issus d'autres générations.

Le Professeur Bléou, entouré de sa famille et de plusieurs de ses anciens étudiants devenus aujourd'hui de hauts cadres, a livré une allocution mémorable qui s'est transformée en leçon magistrale, rappelant à tous la noblesse et l'exigence de la discipline juridique.

À travers cet hommage, le REDYPROD 7 réaffirme son engagement à préserver la mémoire de ses maîtres et à consolider les liens sacrés qui unissent ses 495 membres.« Nous voulons dire merci à ceux qui nous ont guidé et façonné. Notre promotion est sacrée », a rappelé Kanvaly Bamba, président du REDYPROD 7.