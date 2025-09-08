Cote d'Ivoire: Sinfra et Boundiali - Une dizaine de filles bénéficient d'une prise en charge pour leur scolarité

Dix jeunes filles vulnérables sélectionnées dans les villes de Sinfra et de Boundiali auront leur scolarité prise en charge sur la période 2025-2026. Ce, dans le cadre de l'initiative dénommée « Girls Solidarity » de l'Ong Woman Leader qui mise sur un mentoring des filles qui connaissent des difficultés au niveau scolaire.

Le jeudi 4 septembre, à l'occasion de la présentation des activités de l'ONG, dans les locaux de l'Unicef à Abidjan-Cocody, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogbo, s'est engagée à leur accorder un appui. En tant que présidente de cette cérémonie, elle a décidé de non seulement mentorer une fille parmi ces bénéficiaires. Mais aussi d'appuyer leurs familles respectives, au cours de cette même période. Séance tenante, elle fait don de 500 mille Fcfa à sa filleule, Diarrassouba Ami issue de Sinfra et de 100 mille Fcfa aux neuf autres, sans compter les kits scolaires qu'elles ont reçus.

La ministre s'est dit heureuse de savoir que la solidarité dont il s'agit aujourd'hui ne concerne pas des cas de sinistres pour lesquels elle est parfois visible avec des sacs de riz pour venir en aide à des familles victimes. Elle a invité les différents mentors à ne parrainer que les filles mais le projet dans son ensemble pour lui assurer une pérennité. Pour sa part, elle dit associer tous les membres du gouvernement afin que le nombre de parrains puisse être multiplié et surtout pour qu'il y ait plus de jeunes filles.

Myss Belmonde Dogbo a par ailleurs émis le vœu que soit inscrit dans ledit projet une sensibilisation des concernées à une meilleure vie sexuelle de sorte à éviter les grossesses indésirées au cours de leur cursus scolaire. À ces bénéficiaires, elle a demandé à « occuper pour les secteurs d'activités et à rêver grand ».

En milieu rural, la présidente du conseil d'administration de Woman Leader, Tara Ninkiema Koné, estime que le taux de scolarisation de la jeune fille de 24,5% reste encore très faible. Selon elle, cette disparité freine leur accès à l'éducation et à l'autonomisation. Pour contribuer à réduire cette disparité, son Ong compte accompagner trente jeunes filles issues du milieu précaire, pendant trois ans, à travers le projet « Girl Solidarity ». Les dix jeunes filles de Sinfra et Boundiali font partie de la première cohorte. Elles auront un soutien afin de rester dans le système éducatif et de construire leur avenir. « Ce programme structurant leur offre un mentorat scolaire pour renforcer leur parcours éducatif, une formation digitale, des opportunités d'insertion professionnelle et des bourses d'études, grâce à nos partenariats avec le secteur privé », détaille la présidente.

La Représentante adjointe de l'Unicef, Mariana Sirbu, a dit l'engagement de son institution à demeurer à leurs côtés, avec le soutien du Gouvernement et de tous les partenaires, pour que leur parcours scolaire ne soit pas interrompu. Mais qu'elles puissent rêver sans limite et réaliser leurs rêves. « Chères filles, vous êtes l'avenir, mais vous êtes aussi le présent. Le monde a besoin de votre énergie, de vos idées et de vos compétences. Nous comptons sur vous pour saisir cette opportunité et devenir des actrices de changement dans vos communautés », a-t-il souligné à son tour.

Il est bon d'indiquer que ce projet est soutenu par l'ambassade de la République de la Tunisie, de l'Unesco, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, la Fondation Orange et l'Agence nationale de formation professionnelle. Leurs représentants respectifs ont tour à tour salué l'initiative et ont invité d'autres structures à leur emboîter le pas.