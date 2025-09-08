Algérie: Rekhroukh préside une réunion de suivi des projets des travaux publics

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a appelé samedi à Alger à une plus forte implication sur le terrain des directions des travaux publics (DTP), ainsi qu'à la levée de toutes les contraintes administratives ou techniques pouvant retarder la réalisation des projets, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion consacrée au suivi des projets routiers dans les wilayas d'Adrar et d'In Salah, M. Rekhroukh a insisté sur la nécessité de prendre en charge les doléances des entreprises afin de leur permettre de respecter leurs engagements contractuels.

Le ministre a rappelé que d'importants budgets sont consacrés à la préservation du réseau routier national, soulignant que ces investissements traduisent la volonté des pouvoirs publics d'améliorer la qualité des infrastructures, de renforcer l'attractivité économique des régions du Sud et d'assurer la sécurité des usagers.

Il a également mis en avant la nécessité de prendre en considération les conditions climatiques particulières du Sud, marquées par de forts écarts de température, dans la conception et la réalisation des projets, afin de garantir leur durabilité.

Lors de la réunion, le directeur des travaux publics d'Adrar a présenté un exposé sur la modernisation de la route nationale (RN) n 06 reliant Reggane à la limite de Bordj Badji Mokhtar (125 km), de la RN n 52 reliant Reggane, Aoulef et In Salah (60 km), ainsi que du tronçon Adrar-Aoulef (40 km).

Un deuxième exposé a porté sur l'avancement des projets dans la wilaya d'In Salah, notamment la réhabilitation de la RN n 01 sur 35 km, la modernisation du tronçon In Salah-El Meniaa (50 km), et le renforcement de la RN n 52 vers Adrar.

M. Rekhroukh a affirmé que la nouvelle approche du secteur repose sur l'amélioration de la qualité des réalisations, leur adaptation aux spécificités locales et leur pérennité, faisant du réseau routier un levier de développement durable et d'intégration économique nationale.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Ali Boularbah, des cadres centraux, du président-directeur général du groupe Gitra, ainsi que des directeurs des travaux publics des deux wilayas (Adrar et In Salah) et des représentants des entreprises publiques et privées, des bureaux d'études et des laboratoires spécialisés, conclut le communiqué.