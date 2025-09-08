Afrique: IATF 2025 - Le wali d'Alger reçoit des chefs de gouvernements de territoires locaux africains

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a reçu une délégation composée de chefs de gouvernements de territoires locaux d'Afrique du Sud, du Kenya et du Nigeria, participant à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), indique un communiqué des services de la wilaya.

Dans son allocution lors de cette rencontre tenue samedi, M. Rabehi a souligné que la 4e édition de l'IATF, qu'abrite Alger depuis jeudi dernier, "bien plus qu'un simple événement économique, se veut l'incarnation de la conscience collective qui nous anime tous pour édifier un continent intégré, un continent à la volonté forte et influent", comme l'a affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La wilaya d'Alger, grâce à sa position et à ses potentialités, "constitue un espace ouvert à l'investissement et au partenariat", en tant que "porte d'entrée de l'Afrique sur la Méditerranée, aspirant à devenir un hub avancé parmi les capitales du continent africain", a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Rabehi a également passé en revue les principaux contours de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale à l'horizon 2040, axée sur quatre plans: blanc, bleu, vert et jaune. Lors de cette rencontre, une vidéo donnant un aperçu exhaustif sur cette vision futuriste a été aussi projetée.

Le gouverneur de l'Etat de Cross River (Nigeria) a, de son côté, salué les projets d'investissement dans les infrastructures, appelant à la nécessité d'oeuvrer à "enrichir les différents domaines à travers la conclusion de mémorandums d'entente entre les pays africains".

Pour sa part, le gouverneur de la province de Bungoma County (Kenya) a souligné "l'importance des investissements dans l'économie et la nécessité de la coopération entre les pays d'Afrique".

Au terme de la rencontre, des cadeaux symboliques ont été offerts à la délégation africaine, en reconnaissance de "leur participation active à ce rendez-vous continental important". La délégation s'est, par la suite, rendue au balcon donnant sur le front de mer de la capitale.

Les activités de la 4e édition de l'IATF se poursuivent à Alger jusqu'au mercredi prochain.