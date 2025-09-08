Algérie: Maîtrise d'ouvrage - Un pilier stratégique pour optimiser les projets de construction

ALGER — La spécialité de la maîtrise d'ouvrage s'impose comme un "pilier clé" du secteur du bâtiment et des infrastructures, ont affirmé samedi à Alger plusieurs experts et professionnels, appelant les entreprises et institutions à investir dans la formation de cadres spécialisés afin d'améliorer l'efficacité des projets et renforcer la compétitivité nationale.

Lors d'une journée d'étude organisée par l'Ecole supérieure des métiers du bâtiment (ESMB), filiale de la Banque nationale de l'habitat (BNH), sous le thème : "Maîtrise d'ouvrage et responsabilité des maîtres d'ouvrage : investir dans les compétences de demain", les intervenants ont mis en avant le rôle fondamental du maître d'ouvrage dans la réussite des projets de construction, notamment publics.

A cette occasion, le directeur général de la BNH, M. Ahmed Belayat, a indiqué que l'ESMB, agréée en 2024 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en place les outils pédagogiques nécessaires au lancement de ses premières formations. Il a annoncé la validation par le ministère des programmes de licence en maîtrise d'ouvrage et en gestion des projets immobiliers, soulignant qu'il s'agit d'"une formation inédite en Algérie".

Cette nouvelle offre vise, selon lui, à doter le pays de profils capables de mieux gérer les projets de construction et de rationaliser les coûts, dans un contexte où l'Etat investit chaque année près de 200 milliards DA dans des secteurs stratégiques tels que l'habitat, la santé, l'éducation, les infrastructures et l'hydraulique.

Pour sa part, le directeur général de l'ESMB, M. Youcef Houmadi, a insisté sur l'importance de former des maîtres d'ouvrage pour les nouvelles constructions mais aussi pour la réhabilitation du bâti ancien et des bâtiments endommagés par des séismes, encourageant les entreprises à former leurs cadres dans cette spécialité "novatrice" et à parrainer la formation de jeunes bacheliers.

Selon lui, "le parrainage est un investissement sûr. Une fois diplômés, les titulaires de la licence professionnelle sont directement opérationnels".

De son côté, l'experte architecte Zineb Amrani a rappelé que le maître d'ouvrage est "un acteur clé" et un coordinateur entre les différents partenaires (maîtres d'oeuvre, entreprises, institutions, propriétaires fonciers et utilisateurs finaux). Elle a souligné qu'il est le principal responsable du projet, depuis l'expression du besoin jusqu'à sa réalisation : définition des objectifs, vérification de la faisabilité, fixation du calendrier et suivi du respect du budget.

Les échanges ont permis de confronter les approches théoriques aux réalités du terrain et de renforcer les passerelles entre la formation et le monde de l'entreprise.

L'ESMB a, à cette occasion, lancé un appel aux entreprises et institutions pour accompagner cette dynamique à travers le parrainage de jeunes talents. "Il s'agit d'un investissement stratégique pour préparer les compétences de demain et consolider la compétitivité nationale", a conclu M. Belayat.