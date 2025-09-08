Togo: Pédagogie

6 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministère des Droits de l'homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République a lancé vendredi une série de sessions de formation et de sensibilisation destinées aux leaders d'opinion sur l'importance des valeurs citoyennes.

La rencontre a rassemblé à Lomé des responsables d'associations, de confessions religieuses, ainsi que des acteurs sociaux venus de plusieurs localités du pays. Ces sessions, qui s'étendront dans les prochains mois à d'autres régions, visent à créer une chaîne de transmission où chaque participant devient un relais au sein de sa communauté.

Au coeur de l'initiative figurent des valeurs considérées comme essentielles à la consolidation d'une société apaisée : le civisme, le patriotisme, la tolérance, la solidarité, ainsi que le respect de la loi, de l'autorité et des institutions de la République.

Pour le gouvernement, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la citoyenneté active. Elle vise non seulement à prévenir les tensions sociales mais aussi à encourager la participation des populations à la vie publique dans un climat d'apaisement et de respect mutuel.

