Addis-Abeba — Garantir l'accès au financement climatique est crucial et demeure une priorité pour l'Afrique, a souligné Fitsum Assefa, ministre de la Planification et du Développement.

Dans son discours lors d'une réunion ministérielle de haut niveau organisée dans le cadre de la deuxième Semaine des Nations Unies pour le climat, Fitsum Assefa a souligné que l'Afrique dispose d'importantes ressources en énergies renouvelables, d'une population jeune et innovante et d'une vision de croissance durable susceptible d'inspirer le monde.

Toutefois, la ministre a souligné que l'Afrique a besoin de transferts de technologies et de renforcement des capacités pour exploiter ses immenses ressources en énergies renouvelables, renforcer une agriculture intelligente face au climat et déployer des solutions fondées sur la nature.

Fitsum a déclaré qu'avec un soutien adéquat, l'Afrique peut jouer un rôle moteur dans la promotion de solutions climatiques pour elle-même et pour l'humanité tout entière.

Elle a souligné que la CCNUCC doit reconnaître les besoins et les spécificités de l'Afrique, non pas comme un privilège, mais comme une nécessité ancrée dans l'équité et la justice climatique.

Elle a indiqué que l'Éthiopie a fait preuve d'un modèle concret de développement vert et résilient au changement climatique, reflétant les besoins, la connectivité, la résilience et la prospérité partagée du continent, citant l'Initiative pour un héritage vert et le projet de développement de corridors comme exemples.

La reconnaissance des politiques et actions climatiques audacieuses de l'Afrique, l'intensification des financements climatiques prévisibles et accessibles, ainsi que les investissements pour s'adapter aux chocs et s'engager résolument vers un développement sobre en carbone sont des besoins évidents pour le continent, a expliqué Fitsum.

Elle a souligné la nécessité d'une collaboration étroite pour garantir à l'Afrique la place qui lui revient dans les négociations mondiales sur le climat, afin d'assurer un avenir plus résilient, plus juste et plus prospère.

Le président de la COP29, Mukhtar Babayev, a réaffirmé que l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions mondiales, mais qu'elle subit pourtant certains des pires effets.

À travers le continent, les communautés souffrent déjà de chaleurs extrêmes, de précipitations irrégulières, de sécheresses, d'inondations et de désertification, a-t-il déclaré, soulignant l'importance cruciale et urgente de s'adapter et de réagir aux pertes et aux dommages.

Parallèlement, les forêts, les savanes et les zones humides d'Afrique sont vitales pour la stabilité climatique mondiale, a-t-il déclaré.

L'Afrique dispose d'un potentiel abondant en énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique, a-t-il ajouté, soulignant qu'avec des cadres et des partenariats appropriés, elle peut être un leader en matière de solutions fondées sur la nature et d'énergies renouvelables.

Le Président a souligné la nécessité de reconnaître les besoins urgents et l'immense potentiel de l'Afrique, et de mettre en oeuvre les résultats de la COP 29 sur l'ensemble du continent.

Selon lui, la présidence de la COP 29 s'engage à garantir le respect des engagements des donateurs, en insistant sur l'importance de la responsabilisation.

Pour sa part, l'ambassadeur Amr Aljowaily, directeur des relations avec les citoyens et la diaspora à la CUA, a insisté sur la nécessité de traduire la solidarité internationale en actions concrètes, exhortant les partenaires à passer des promesses à la mise en oeuvre concrète.

Le directeur a noté que le développement de l'Afrique est particulièrement vulnérable aux chocs climatiques, menaçant des décennies de progrès en matière de réduction de la pauvreté et de stabilité.

À cet égard, la voix de l'Afrique doit être entendue dans les discussions mondiales sur le climat, car le continent contribue à moins de 4 % des émissions mondiales, mais subit de graves conséquences climatiques.

L'Union africaine a donné la priorité à l'action climatique à travers des initiatives telles que l'Agenda 2063, qui met l'accent sur les énergies renouvelables et l'agriculture résiliente au changement climatique, a-t-il ajouté.

En outre, il a appelé à la reconnaissance de la situation particulière de l'Afrique dans les accords sur le climat ; au respect et à l'augmentation des engagements financiers en matière de climat ; à une allocation financière équilibrée pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ; à la réforme des structures financières mondiales et à l'investissement dans le potentiel énergétique renouvelable de l'Afrique.