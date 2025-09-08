Cote d'Ivoire: « Zoom Sur » - Le Ccesp accueille la Bourse des matières premières agricoles ce mercredi 10 septembre 2025

La tribune « Zoom Sur » du Secrétariat exécutif du Comité de concertation État/secteur privé (Ccesp), accueille la Bourse des matières premières agricoles ce mercredi 10 septembre 2025, au Noom Hôtel Abidjan Plateau, à partir de 08h.

C'est dans le cadre d'une rencontre d'informations et d'échanges autour du thème : « Bourse des Matières Premières Agricoles : enjeux et défis pour le développement d'un secteur agricole moderne en Côte d'Ivoire ». Cette activité se tient en collaboration avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, mais également avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm).

Elle vise à accompagner la vulgarisation de la Bmpa, une initiative du gouvernement ivoirien - inédite dans l'espace Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) et en Afrique francophone - en partenariat avec la Brvm. D'autant plus que la Bmpa vise à moderniser et structurer durablement la commercialisation des produits agricoles, dans un pays où le secteur représente environ 26 % du PIB et emploie 60 % de la population active.

Philippe Brizoua, directeur du développement du marché et de la gestion des projets de la Brvm, en charge du Bmpa sera le principal intervenant.

Ce numéro de « Zoom Sur » vise à permettre aux acteurs de mieux comprendre le fonctionnement technique de cette nouvelle bourse, ses missions, ses opportunités ainsi que les conditions de succès de son déploiement. Parmi les objectifs spécifiques de cette rencontre, figurent la présentation du modèle économique ainsi que le fonctionnement technique de la Bmpa.

La rencontre devra permettre également de mettre en lumière les principales spéculations agricoles actuellement cotées, afin de mieux informer les acteurs du monde agricole. Ce sera aussi l'occasion d'expliquer les avantages et les perspectives qu'offre la Bmpa aux producteurs ainsi qu'aux différents maillons de la chaîne de valeur. Enfin, les échanges porteront sur les défis à relever pour assurer le succès et la durabilité de cette réforme ambitieuse.

Pour rappel, le 28 mai 2025, la Côte d'Ivoire a lancé officiellement les opérations de la Bmpa. C'est la réponse au fait que le secteur agricole ivoirien, malgré ses performances, reste confronté à plusieurs contraintes que sont la volatilité des prix, les faibles revenus des producteurs, l'accès difficile au financement, les problèmes de stockage. Face à ces défis, la Bmpa se veut un outil stratégique pour fluidifier la circulation des produits, stabiliser les prix et renforcer les revenus des producteurs, tout en créant un environnement propice à l'investissement.