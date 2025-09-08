Maroc: RCI Finance Maroc - Un PNB consolidé de 317 MDH à fin juin

7 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de RCI Finance Maroc s'est établi à 317 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en progression de 10% par rapport à la même période de l'année précédente.

"Cette croissance, soutenue par une performance commerciale en hausse, s'appuie sur une stratégie de création de valeur axée autour d'une offre de financements et de services packagés adaptée aux besoins du marché marocain", explique RCI Finance Maroc dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Cet équilibre tarifaire a permis à RCI Finance Maroc d'accroître sa rentabilité tout en couvrant les risques inhérents à l'activité de financement, fait savoir la même source.

Concernant l'encours net de la société, il s'est élevé à 8,98 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, contre 6,84 MMDH un an auparavant.

S'agissant de l'endettement financier, il a affiché une hausse à 6,87 MMDH, ayant permis de suivre l'évolution de l'activité, rapporte la MAP.

En effet, les opérations sur le marché des capitaux représentent 42,5% de l'encours de refinancement, soit une hausse de 10 points par rapport à la même période de 2024.

