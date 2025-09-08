Maroc: Laâyoune - Ouverture du 6e E-Congrès de la Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation

Le 6e E-Congrès de la Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation (E-SMAAR) s'est ouvert, vendredi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, avec la participation d'une pléiade de professionnels et d'experts de la santé.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce congrès de deux jours (5 et 6 septembre) tenu sous format hybride, présentiel, en ligne et interactif, est l'occasion de partager les dernières recommandations et innovations en anesthésie-réanimation, et de faciliter l'échange scientifique entre les chercheurs et cliniciens africains.

Initié par la Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation (SMAAR), sous l'égide de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé et l'Académie africaine des sciences de la santé, cet événement scientifique a été également marqué par la réunion du Réseau africain de recherche sur les infections en réanimation, au cours de laquelle l'accent a été mis sur les défis auxquels est confrontée la recherche scientifique dans ce domaine.

Dans une déclaration à la MAP, le président du congrès, Brahim El Ahmadi, a souligné que ce conclave va traiter des grandes thématiques relatives à l'anesthésie-réanimation, notamment l'infectiologie, la ventilation, la nutrition préopératoire, l'obstétrique et la gestion optimale des accidents hémorragiques aigus.

Cet évènement scientifique d'envergure est aussi marqué par la participation des différentes sociétés savantes scientifiques marocaines et internationales, a noté M. El Ahmadi qui est également responsable de l'unité d'anesthésie à l'Institut national d'oncologie de Rabat.

Pour sa part, le président de la Société d'anesthésie réanimation d'Afrique Francophone, Oumar Kane, a souligné la nécessité de promouvoir la recherche en réanimation sur les infections, émettant le souhait que ce congrès puisse dégager un consensus sur la pratique au niveau du continent africain, notamment à travers une collaboration Sud-Sud.

M. Kane a par ailleurs indiqué que le Réseau africain de recherche sur les infections en réanimation a tenu sa réunion annuelle, au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'état des lieux en matière d'infection et réanimation dans les différents pays de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb.

Il a aussi fait savoir que le statut du Réseau africain de recherche sur les infections en réanimation a été présenté lors de cette réunion, ajoutant qu'il sera validé lors de la prochaine réunion.

Avec plus de 70 sessions scientifiques et la participation de 160 experts issus de 25 pays, le congrès se veut une plateforme d'excellence, réunissant les sociétés savantes marocaines et internationales.

Au programme de cet évènement figurent deux conférences-débats, dont la première porte sur le sepsis et les nouvelles recommandations, tandis que la seconde concerne l'innovation scientifique au service de la santé africaine qui traitera notamment du rôle de la médecine de précision dans la recherche de solutions adaptées aux contextes africains.

En outre, un webinaire sur "La sécurité anesthésique : les enjeux du futur" sera organisé afin d'identifier les défis et de réfléchir autour des avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, en veillant à son optimisation et à sa sécurisation dans le respect de l'éthique.

Fondée en 1984, la SMAAR est une association scientifique formée par les membres du personnel médical exerçant dans les services de réanimation, blocs opératoires ou toute autre structure offrant des soins d'anesthésie, d'analgésie ou de réanimation.

Elle a notamment pour objectif de promouvoir et de développer l'exercice de l'anesthésie, l'analgésie et la réanimation, ainsi que toutes les disciplines relevant de la compétence des médecins anesthésistes réanimateurs, de favoriser les échanges en la matière et d'organiser des manifestations scientifiques nationales et internationales.